STAN vybral ministra pro místní rozvoj. Má jím být končící hejtman Kulhánek

„Já si myslím, že když tam přijde někdo, kdo má zkušenosti s řízením a s regionální politikou, tak je to dobře,“ řekl premiér Petr Fiala v v rozhovoru pro Českou televizi.

Kdo je příští ministr Kulhánek Petr Kulhánek (*1971) absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze

2006 spoluzakladatel Karlovarské občanské alternativy (KOA)

2006 - současnost člen zastupitelstva města Karlovy Vary

2010 - 2018 primátor města Karlovy Vary (KOA)

2014 – 2018 místopředseda SMO ČR pro evropské záležitosti

2012 - současnost člen zastupitelstva Karlovarského kraje

2020 - současnost hejtman Karlovarského kraje (za STAN, KOA, VPM Cheb, TOP09)

Za své dva hlavní úkoly na ministerstvu označil na tiskové konferenci Kulhánek digitání stavební řízení a obnovu po povodních. Dalšími prioritami budoucího ministra jsou podpora bydlení, financování z evropských zdrojů, podpora regionů a rozvoje venkova.

„Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou přede mnou a mým týmem urgentní úkoly, které je nutné začít řešit co nejdříve, a já jsem připravený se do nich pustit okamžitě. Jde o účinnou pomoc regionům zasaženým povodněmi. A především řešit co nejrychlejší nápravu digitalizace stavebního řízení. V horizontu hodin se spojím se všemi relevantními aktéry, abych si s nimi domluvil schůzky a začal věc řešit od první hodiny nástupu do funkce,“ uvedl kandidát na ministra také v tiskové zprávě hnutí STAN.

Celostátní výbor hnutí STAN podle Rakušana vybíral ze tří kandidátů, když se původně sešlo dokonce pět nominací na tento post. Dalšími´byli končící olomoucký hejtman Josef Suchánek a náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

Kulhánka teď čekají schůzky s Fialou a Pavlem

V pátek se Kulhánek setká s premiérem Petrem Fialou a v pondělí s prezidentem Petrem Pavlem.

Post ministra se uvolnil po odvolání Piráta Ivana Bartoše, jehož strana kvůli tomu odešla z vlády. „Budu po něm chtít, aby dal do pořádku digitalizaci stavebního řízení,“ řekl premiér Petr Fiala.

Předseda vlády totiž navrhl Piráta Ivana Bartoše odvolat právě kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení.

Vedením ministerstva je zatím od začátku října dočasně pověřený ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Nového ministra Kulhánka prezident Pavel jmenuje v úterý spolu s novým šéfem resortu průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem, který nahradí Jozefa Síkelu, jenž má být novým eurokomisařem.