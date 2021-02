STAN nepodpoří delší nouzový stav o celých 30 dní. Strana chce pandemický zákon, který by fungoval i bez něj

PRAHA Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) podle předsedy Víta Rakušana rozhodně nepodpoří prodloužení nouzového stavu o celých 30 dní, jak žádá vláda. Rakušan v úterý ve Sněmovně kritizoval to, že kabinet v posledních případech čas nevyužil. Nevyloučil však další jednání s vládními představiteli. Mezi požadavky Starostů patří například přijetí pandemického zákona, díky kterému by opatření proti covidu-19 nouzový stav nevyžadovala.

Rakušan uvedl, že STAN v posledních případech žádosti vlády odmítal, protože vláda selhává v ochraně země. „Vláda ten čas, který jí vždy byl Sněmovnou dán k tomu, aby něco připravila a udělala, opět nevyužila,“ konstatoval. Kabinet podle něj neřešil nejpalčivější problémy a využíval toho, že komunisté po nějakém „krátkodobém vydírání“ nouzový stav podpořili.



Kabinet žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie o prodloužení nouzového stavu do 16. března. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února. Rakušan připomněl, že STAN spolu s Piráty představil pět návrhů, které by velmi rychle mohly občanům v Česku pomoci. Patří mezi ně urychlené přijetí pandemického zákona. „Umožňoval by vést krizový management mnohem efektivněji a moderněji,“ řekl.

Starostové také apelují na postupný a promyšlený návrat žáků do škol či zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě. „Stejně tak jsme požadovali antigenní testování ve firmách a kompenzace,“ připomněl obsah nedělní schůzky s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD), na kterou dorazil s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.

Přiměřenost nouzového stavu

Senátoři z klubu Starostů se do konce týdne obrátí na Ústavní soud, aby posoudil přiměřenost nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru, pokud Sněmovna ve čtvrtek schválí jen jeho prodloužení. Příští středu by napadli uzavření škol, jestliže se s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) nepodaří dohodnout obnovení prezenční výuky. Na dotaz ČTK to dnes uvedli místopředseda Senátu Jan Horník a europoslanec Stanislav Polčák (oba STAN).

Senátoři chtějí z konkrétních opatření napadnout také zákaz nočního vycházení, který se vztahuje i na vycestování z ČR v nočních hodinách, omezení amatérského sportování nebo počtu účastníků bohoslužeb.

Návrhy mají podle místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky z klubu Starostů vytvořit tlak na vládu, aby opatření přijímala v souladu s ústavou a Listinou základních práv a svobod. Podle Horníka jsou vládní opatření „namátková, chaotická a nejsou racionální“ a nouzový stav je umožňuje kabinetu svévolně měnit.