Rakušan se do vedení Sněmovny nedostal. Zneužíval vnitro, tvrdí Okamura

  14:46aktualizováno  14:46
Poslanci v tajné volbě nezvolili v prvním kole čtvrtého místopředsedu Sněmovny. Jediným kandidátem byl přitom předseda opozičního hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ke zvolení potřeboval nejméně 92 poslaneckých hlasů. Získal jich 83, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník.
Druhé kolo volby, jehož se Rakušan zúčastní také bez soupeře, se uskuteční 28. ledna.

„V politice nemá jít o funkce, ale o principy. Jedním z nich je spravedlivé zastoupení stran ve vedení Sněmovny. Že mě poslanci koalice jakožto představitele třetího nejsilnějšího sněmovního klubu nezvolili, není překvapivé. Tahle volba je ale demaskovala, je to jejich prohra, ne moje: Teď už Andrej Babiš a jeho koalice nemohou dál předstírat, že respektují vůli voličů a demokratické zvyklosti,“ uvedl Rakušan v reakci na výsledek volby na sociální síti X.

To, že Rakušan uspěje, se předem příliš nepředpokládalo, i když poslední volné místo ve vedení Sněmovny má připadnout právě hnutí STAN. Šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá už v úterý uvedla, že Rakušan v klubu vládního hnutí velkou podporu nemá.

„Hnutí SPD nepodpořilo Víta Rakušana,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Podle něj Rakušan v minulém volebním období zneužíval ministerstvo vnitra, které vedl, v politickém boji.

Začátkem listopadu na ustavující schůzi poslanci zvolili místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera z ANO a Jiřího Bartáka za Motoristy. Nominant ODS Jan Skopeček uspěl ve druhém kole tajné volby v polovině listopadu.

Piráti vyslali do tehdejší volby Olgu Richterovou, dostatek hlasů ani v jednom z volebních kol nezískala. Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení koalice nepočítá.

