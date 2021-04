STAN, Piráti i KSČM jsou proti. Podpisy o nedůvěře vládě nedají, důvodem jsou diplomatické vztahy

Praha Hnutí STAN a Piráti se podle předsedy Starostů Víta Rakušana nechtějí nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše (ANO). Nedůvěra nic neřeší, pouze posílí proruského prezidenta a oslabí naši mezinárodní pozici v době konfliktu s Ruskem, sdělil k výzvě Spolu na svolání schůze Sněmovny, která by vyslovila nedůvěru menšinovému kabinetu.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by vyslovení nedůvěry bylo špatným znamením spojencům v EU a NATO v době diplomatické roztržky s Ruskem. KSČM podpisy pro svolání schůze také nepřipojí.



Rakušan uvedl, že ve Sněmovně je nyní 60 podpisů pro svolání takové schůze i bez Pirátů a STAN. Odkázal tak na podobnou iniciativu SPD. Spolu chce ale podle předsedy ODS Petra Fialy o svolání schůze jednat pouze s demokratickou opozicí a doufá ve změnu postoje Starostů a Pirátů. Další jednání mezi Spolu a druhou opoziční koalicí se chystá na čtvrtek.



V Česku podle Bartoše existují tři krize - koronavirová, diplomatická a ústavní. Považoval by za špatné znamení spojencům a nepochopitelné, aby vláda v době, kdy rozhodla o zastropování počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze kvůli kauze Vrbětice, dostala od Sněmovny „červenou kartu“. Fakticky by to znamenalo přesun veškerých pravomocí do rukou prezidenta, který by buď nechal Babiše vládnout bez důvěry, nebo ho jednoduše vyměnil, míní Bartoš.



Pokud by na hlasování došlo, projednal by věc poslanecký klub Pirátů. Bartoš se domnívá, že koalice Spolu může najít podpisy u SPD a KSČM. Předseda komunistů Vojtěch Filip ale novinářům řekl, že ke svolání schůze se komunisté nepřipojí. Jak by případně hlasovali o nedůvěře, by rozhodli v klubu.

Piráti a hnutí Starostové a nezávislí podle Rakušana nadále považují za nejlepší cestu ze současné politické situace rozpuštění Poslanecké sněmovny a předčasné volby. K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.