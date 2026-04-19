Úplatky v Radě ČT? STAN chce kvůli nahrávce odložit volbu radních

„Budeme chtít volbu Rady ČT přerušit, dokud se věc uspokojivě nevysvětlí. Korupčníky snad v orgánu kontrolujícím Českou televizi nechce ani vláda,“ uvedl Rakušan.
Kauza se týká nahrávky rozhovoru mezi radními ČT Romanem Bradáčem a Pavlem Matochou, kterou v pátek zveřejnil server Forum 24. Tématem rozhovoru radních je půlmilionový nedoplatek, o kterém Bradáč říká, že zatím nebyl vyplacen. Na nahrávce tvrdí, že se mělo jednat o platbu „za volbu“.
Bradáč pravost svého hlasu na dotaz serveru Forum 24 potvrdil, záznam ale označil za zmanipulovaný. Jak v pátek informovala redakce iDNES.cz, Matocha odmítl, že by s Bradáčem o tématu mluvil, a rozhodl se podat žalobu na ochranu osobnosti a trestní oznámení jak na web Forum 24, tak na bývalého šéfredaktora pořadu Reportéři ČT Marka Wolnera, který nahrávku zveřejnil.
„V situaci, kdy nad některými kandidáty do Rady České televize visí podezření, že za volbu ředitele dostali úplatek, není možné pokračovat ve volbě rady. Na tom se shodujeme i s dalšími opozičními kluby. V úterý budeme navrhovat, aby volba nebyla zařazena na program sněmovny, dokud se úplatkářská aféra nevyjasní,“ uvedla předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová.
Senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 označila nahrávku za mimořádně závažnou. Na jejím základě podala k Národní centrále proti organizovanému zločinu podnět k jejímu prošetření pro podezření z trestných činů přijetí úplatku a podplacení.
K její výzvě se připojila také pirátská poslankyně Andrea Hoffmanová, která vyzvala oba členy rady, aby o znovuzvolení neusilovali.