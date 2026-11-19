Rakušan uvedl, že jako vicepremiér měl s analytickým útvarem ty nejlepší zkušenosti. „Jsou to lidé, kteří se, uznávám mnohokrát marně, snažili dodávat reálná data a reálné sociologické, ekonomické, věcné pohledy na to, jak tato země vypadá,“ řekl. Zrušení útvaru podle něj dává stejný smysl jako vyhodit při vysokohorské výpravě z batohu mapu a kompas kvůli úspoře váhy.
Kabinet se ale podle něj vydává právě touto cestou – cestou mikromanagementu premiéra Andreje Babiše (ANO) a nízké kvality vládnutí. Rakušan připomněl, že vláda už v únoru rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády, která radila bývalému kabinetu Petra Fialy (ODS) se strukturálními ekonomickými opatřeními. Současný kabinet má podle Rakušana dojem, že žádné rady nepotřebuje. „Vláda je přesvědčená o své vlastní neomylnosti, řeší detaily a podružnosti,“ řekl.
Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet se snaží hledat úspory v první řadě u sebe. „Není proto žádoucí mít pod Úřadem vlády útvar, který z podstatné části pracuje pro ministerstva a doplňuje datově analytické a výzkumné kapacity, které mají být na samotných ministerstvech,“ sdělila.
„Vracíme se tím k modelu, který existoval do poloviny roku 2022, kdy Vládní analytický útvar pod Úřadem vlády vznikl. Z těchto důvodů bude vládní analytický útvar v rámci systemizace a dalšího hledání úspor k 1. lednu 2027 zrušen,“ doplnila.
Pokud by se Starostové stali součástí příští vlády, chtěli by s lidmi z tohoto útvaru, jenž vznikl v roce 2022, znovu spolupracovat. „Nás jejich data a výsledky práce zajímají,“ řekl Rakušan a zaručil se, že hnutí STAN by v takovém případě analytický útvar opět obnovilo.
Tým vládního analytického útvaru před týdnem získal ocenění v kategorii analytická práce – státní správa za svou studii Státní služba 2.0. Při vyhlašování ocenění Úřednický čin roku ji porota označila za dosud nejkomplexnější datově podloženou analýzu fungování státní služby, která pojmenovává příčiny problémů a navrhuje konkrétní cesty k modernizaci řízení lidských zdrojů ve státní správě.