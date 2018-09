Chytni divokou kozu i zloděje. Animovaný klip má nalákat nové strážníky do Brna

PRAHA Městská policie Brno ve spolupráci s animačním studiem Krutart natočila animovaný spot ve stylu počítačové hry z 90. let s cílem rozšířit řady strážníků v jihomoravské metropoli. Zaplnit je potřeba pětačtyřicet pozic. Ve fyzických a psychických testech ale uspěje jen 15 až 20 procent žadatelů.

V animovaném klipu v duchu herní skákačky z 90. let s názvem Brnocop strážníci čelí specifickým výzvám brněnských ulic. V několika úrovních si musí poradit s odchytem divoké kozy, zlodějem běhajícím po střechách a pomoct holčičce bezpečně přejít silnici. „V první řadě jsme chtěli vytvořit spot, který by se nějakým způsobem odlišil, ale současně jsme chtěli představit běžné věci, kterými se strážníci zabývají, byť v určité nadsázce,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Celou kampaň provází motto ‚Staň se hrdinou všedního dne‘. „Sloganem dáváme najevo, že práce, kterou strážníci odvádějí, je velmi záslužná a namáhavá. Přínos pro společnost obnášejí i zdánlivě běžné činnosti, jako je pomoc školákům na přechodech pro chodce. Proto mluvíme o hrdinech všedního dne a neslibujeme, že každá služba bude jako z akčního filmu,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.



Městské Polici se od roku 2016, kdy získali nově zřízených 50 pracovních pozic pro strážníky, nedaří tato místa naplnit. „Chybí nám 45 strážníků, v jiných městech ale trpí odlivem zaměstnanců mnohem víc než u nás,“ sdělil Ghanem. Podle něj je ale současná kampaň úspěšná. „Hned po spuštění se nám ozývali lidé, kteří to někde viděli a hned nám poslali životopis. Někteří dokonce na sociálních sítích psali, že se přestěhují do Brna a začnou tu pracovat jen kvůli tomu klipu, i když to bylo míněné spíš ve vtipu,“ dodal.



Počet zájemců ale ještě neznamená, mají brněnští strážníci vyhráno. Úspěšnost uchazečů se v současné době pohybuje mezi 15 a 20 procenty. Zbylí zájemci o práci u městské policie neprojdou fyzickými a psychickými testy, poměrově půl na půl. „Doufáme, že se nám daří cílit kampaň tak, že se na pozici hlásí lidé, kteří na to fyzicky zdatní jsou,“ uvedl Ghanem s tím, že se jim daří nabírat i strážníky ve věku od 18 do 21 let, což je věková skupina, která se dříve o pozici ani ucházet nemohla. „Mezi dvaceti takovými adepty najedeme jednoho až dva, kteří už jsou na pozici dostatečně vyzrálí,“ doplnil.



Náborová kampaň brněnských strážníků není ojedinělá. Před třemi lety sociální sítě i plakátovací plochy ve městě zaplnila kampaň ‚Pracuji pro své město‘, která prezentovala strážníky jako běžné občany města, kteří se mimo službu od ostatních Brňanů ničím neliší. Součástí kampaní je i příslib jednorázového náborového příspěvku. V současnosti nabízí vedení nově přijatým strážníkům částku 60 000 korun.