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STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě

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  18:19aktualizováno  18:19
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Petr Hlaváček ze STAN (vlevo na fotografii) po schůzce s lídryní Pirátů Terezou...

Petr Hlaváček ze STAN (vlevo na fotografii) po schůzce s lídryní Pirátů Terezou Nislerovou. Ti skončili ve volbách v Praze až pátí, v případě dohody se STANem by jim mohla případnout agenda bydlení. (13. října 2026) | foto: Josef Dyntr, iDNES.cz

Petr Hlaváček (STAN) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze. (2....
Adam Scheinherr (Praha sobě) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze....
Petr Hlaváček (STAN) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze. (2....
Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...
6 fotografií
Hnutí STAN, které vyhrálo pražské komunální volby, chce sestavit koalici se SPOLU (ODS, TOP 09) a s Prahou sobě. Dnes to na základě dosavadních koaličních jednání odhlasoval jeho zastupitelský klub. Sdělila to mluvčí pražské organizace hnutí Šárka Kuželová. STAN a SPOLU jednaly v posledních týdnech o možném partnerství jak s Prahou sobě, tak s Piráty.

O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a Spolu. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.

„Dnes jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, Spolu a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ uvedla mluvčí. Koalice by měla v 65členném městském zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Podrobnosti plánují strany sdělit na tiskové konferenci ve středu v 10:00.

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