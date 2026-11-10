STAN pouští Piráty k vodě. Společně se SPOLU chce jít do koalice s Prahou sobě

O koalici budou ještě jednat kluby Prahy sobě a Spolu. Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) dříve avizoval, že rozhodnutí o koaličním formátu je na vítězi voleb.
„Dnes jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, Spolu a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ uvedla mluvčí. Koalice by měla v 65členném městském zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. Podrobnosti plánují strany sdělit na tiskové konferenci ve středu v 10:00.