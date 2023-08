STAN půjde do eurovoleb s dvojicí lídrů. Chce mít na kandidátce Nerudovou

Hnutí STAN půjde do eurovoleb s kandidátkou, jejíž název doplní slova „a osobnosti pro Evropu“. První místopředseda Jan Farský iDNES.cz potvrdil, že hnutí jedná s prezidentskou kandidátkou Danuší Nerudovou. Předsednictvo STAN bude příští týden navrhovat lídra, který by měl být podle Farského dvojitý. Jedním má být právě on, druhým bude jedna z nezávislých osobností.