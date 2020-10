STAN ‚vyklepl‘ Jermanovou, ale katastrofický scénář o pádu hnutí ANO se nenaplnil

PRAHA Papalášské praktiky a nejrůznější aférky a kauzičky. To stojí za prohrou ANO ve středních Čechách. V křesle hejtmanky i tak usedne nejspíš znovu žena. Petra Pecková ze Starostů a nezávislých.

Ačkoli mnozí komentátoři věštili současné hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) velký pád, nakonec sice volby ve Středočeském kraji prohrála, v absolutních číslech ale o debakl hnutí nešlo. Zastupitelský klub ANO bude mít místo šestnácti lidí o jednoho méně.

Katastrofický scénář se nekonal. Hnutí ANO ale po čtyřech letech vládnutí skončí v kraji v opozici. Ve volbách skončilo po STAN a ODS na třetím místě.

Jednání o nové koalici se rozjela v sobotu večer. Starostové přizvali k námluvám ODS, Piráty a Spojence pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Tato koalice by se opírala o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu.



„Jednali jsme všichni společně, dohromady. Deklarovali jsme zájem utvořit takhle širokou koalici s tím, že v opozici by zůstalo ANO,“ uvedla Pecková. Lídr občanských demokratů Martin Kupka deklaroval, že respektuje právo mít hejtmana pro STAN. Chce se však zasadit, aby měla ODS v případné koalici výrazný vliv.

Podle Pirátů je ale klíčové prosadit programové cíle. „Středočeský kraj potřebuje více investovat do silnic. Potřebuje optimalizovat střední školy, modernizovat záchrannou službu. To jsou hlavní priority. V našem programu je dále důležitý územní rozvoj. Chceme vytvořit výbor pro územní rozvoj, protože Středočeský kraj roste tempem 16 tisíc lidí za rok,“ řekl pro server Lidovky.cz Jiří Snížek, lídr Pirátů ve středních Čechách. Podle něj to zabere i dva týdny.

Po blahobytu opoziční kúra

Premiér Andrej Babiš o víkendu přiznal, že čekal mnohem horší výsledek. „Středočeský kraj mě příjemně překvapil. Je velká škoda, že paní hejtmanka si to pokazila různými aférkami. Ano, paní Jermanová dělala chyby,“ řekl premiér a předseda ANO.

Podobně to hodnotí i pirát Snížek. „Prohrála hlavně ČSSD a komunisté, kteří jsou s ANO v koalici. ANO z toho nakonec vyvázlo nejlépe. Roli hrála reálná práce. Co koalice ukázala a lidé to viděli. Paní hejtmanka podávala trestní oznámení, lhala a hrála si na papalášku. To se vše sečetlo,“ je přesvědčen Snížek.



Hejtmanka za ANO Pokorná Jermanová se opakovaně do pozornosti médií dostávala kvůli nejrůznějším aférám. Šlo například o podání trestního oznámení na záchranářku, která si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek. Dalším z řady eskapád bylo vyjádření jejího manžela před volbami vůči Martinu Kupkovi z ODS. Kontroverzní byly i smlouvy, které Středočeský úřad uzavřel s více než třemi desítkami poradců. A v úřadě hejtmanky zasahovali i detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

I analytici míní, že hlavním problémem pro ANO ve středních Čechách byla paradoxně sama jednička kandidátky. „Ten problém ve Středočeském kraji se bohužel jmenuje hejtmanka Jermanová. Nedokázala posilovat image hnutí ANO, a spíš ho naopak oslabovala. Spíš je pro mě překvapením, jak dobře ty výsledky hnutí ANO ve Středočeském kraji dopadly. Je ale pravda, že se tam hodně angažoval jak premiér, tak na podporu paní Jermanové vystoupila i ministryně financí Alena Schillerová,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jan Herzmann, který se zabývá výzkumem voličských nálad přes třicet let.



Jermanová, která získala 4,5 tisíc preferenčních hlasů, v sobotu uvedla, že je smířená s prací v opozici. „Necítila jsem se jako slabá lídryně. Teď jsem připravena jít do opozice. Zatím mě nikdo z ostatních stran neoslovil kvůli případnému koaličnímu vyjednávání,“ uvedla. Ale vítězní Starostové o víkendu zopakovali, že spolupráci s ANO neplánují.