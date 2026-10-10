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Průzkum voleb do Sněmovny: STAN zvyšuje náskok, ODS ztrácí, Motoristé by neprošli

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  16:55aktualizováno  16:55
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Vít Rakušan (STAN) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026)

Vít Rakušan (STAN) na schůzi Poslanecké sněmovny. (30. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu bezpečně vyhrálo hnutí ANO. Podle modelu analytické společnosti STEM pro CNN Prima News by získalo lehce přes 31 procent hlasů. Na druhém místě by skončili Starostové. V dolní komoře by je doplnilo i ODS, SPD a Piráti. Na potřebných pět procent by kromě Motoristů nedosáhla ani TOP 09 či Lidovci.

„Hnutí ANO bojuje o to, zda udrží své voliče motivované a zda dorazí i ke komunálním a senátním volbám,“ uvedl ve vysílání CNN Prima News ředitel výzkumné agentury STEM Martin Buchtík. Zároveň připomněl, že ANO od sněmovních voleb ztratilo čtyři procentní body.

Druzí by skončili Starostové. S 16,6 procenta podle průzkumu ztrácí na vítěze skoro dvojnásobek. Předseda strany Vít Rakušan je s výsledkem i tak spokojený. „Děláme opozici jinak: spolu s kritikou vlády předkládáme vlastní návrhy a řešení a věříme, že tímhle způsobem dokážeme oslovit i voliče vládní koalice a ukončit éru nezodpovědného populismu Andreje Babiše jednou provždy,“ napsal na síti X.

Za Starosty zůstává ODS, někdejší nejsilnější vládní strana. Zatímco na konci června by získala dvanáct procent hlasů, aktuálně ji průzkum přisuzuje 11,3 procenta. Podle Buchtíka je trend jednoznačný. Dodal, že ODS se v současné době propadá.

Křesla v horní komoře by získalo i vládní hnutí SPD se ziskem 7,5 procenta. V těsném závěsu by skončili Piráti s celkem 7,2 procenta hlasu. Na nezbytných pět procent by naopak nedosáhli vládní Motoristé. Do Sněmovny by se nedostala ani TOP 09 nebo KDU-ČSL. Zbylé strany by nedosáhly ani na dvě procenta hlasů.

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