Stánek s Aperolem v Rudolfinu pohoršoval Pražany. Stál zde nedopatřením, vysvětlil ředitel Pražské filharmonie

Praha Podpora alkoturismu přímo v sídle Pražské filharmonie? V hlavním vchodu Rudolfina se objevil stánek nabízející oblíbený alkoholický drink značky Aperol. Stánek zde podle ředitele filharmonie Davida Marečka přitom stál nedopatřením.

V budově Rudolfina sídlí Česká filharmonie, která je zároveň i vlastníkem.



„Až se někdo, třeba Zdeněk Hřib, bude divit, proč je Praha plná turistů, co tohle město považují jen za levnou šanci se ožrat, doporučuji mrknout na Rudolfinum,“ napsal k fotce, kterou zveřejnil na svém Twitteru, fotograf Radovan Paška.



„Byl to dobře míněný záměr nového provozovatele, který se nám nepovedl. Omlouvám se všem, do úterý bude Rudolfinum v pořádku,“ zareagoval na snímek na síti generální ředitel pražských filharmoniků David Mareček. Stánek, který byl ve vchodu od 1. července zmizel ještě o den dřív – v pondělí.

Až se někdo, třeba @ZdenekHrib, bude divit proč je Praha plná turistů, co tohle město považují jen za levnou šanci že ožrat, doporučuji mrknout na Rudolfinum. Uprostřed hlavního vchodu je cheap-ass stánek s Aperolem. Ani vlastní kultury si nevážíme 郎 pic.twitter.com/R7sUjLTVHV — carnero 蓮 (@carnero_forever) 3. srpna 2019

Kavárna v Rudolfinu má právě od 1. července nového provozovatele, firmu Catering KM, s.r.o. Ta se rozhodla, že prostory v létě oživí – a to oranžovým stánkem s výrazným reklamním logem oblíbeného drinku. Kiosek tam byl bez vědomí ředitele filharmonie i obchodního náměstka. „Vzhledem k tomu, že je doba dovolených, nebyl v práci nikdo odpovědný, kdo by mohl o umístění stánku rychle rozhodnout,“ řekl pro Lidovky.cz Mareček. Stánek s alkoholem ve vchodu do architektonicky významné novorenesanční budovy by tak pravděpodobně nikdy nestál, nebýt právě období dovolených. Přítomnost stánku přitom management filharmonie povolil, ovšem s tím, že nevěděl, co přesně v něm bude nabízeno.

„Podobný stánek by se na stejném místě už v budoucnosti neměl vyskytnout,“ ujistil nyní Lidovky.cz ředitel filharmonie Mareček.

Jeho umístění v historicky a kulturně významné budově je součástí většího problému, kterému čelí celé historické centrum hlavního města. „Považuji za smutné, že v očích mnoha turistů je Praha stále rájem levného alkoholu a městem, kde je možné všechno,“ řekla pro Lidovky.cz pražská radní pro cestovní ruch Hana Třeštíková. Většina turistů podle ní nepřijíždí do Prahy opakovaně, tudíž se jim zdá, že to, co je k vidění v centru, je normální. „Mnozí jsou třeba překvapení z toho, že některé ulice nejsou party zóny, ale že v nich bydlí lidé, že po 22. hodině máme noční klid nebo že se nesmí pít alkohol v ulicích,“ popsala Třeštíková problém s takzvaným alkoturismem.

K vyřešení problému by mohly přispět výsledky průzkumu společnosti STEM/MARK, který má zanalyzovat, jací turisté se v noční Praze pohybují. Jak sama Třeštíková dodává, jejich přístup se nezmění lusknutím prstů. „Zintenzivníme propagaci čtvrtí mimo centrum, které mají turistům také co nabídnout a uleví přetíženému centru,“ nastínila plán magistrátu Třeštíková.

V boji s přebujelými turistickými atrakcemi má pomoci i komise pro cestovní ruch složená z průvodců, hoteliérů, restauratérů, ale i ze zástupců letiště nebo marketingové organizace Prague City Tourism. Jejím stálým hostem je i novinář Janek Rubeš, který často na problémy centra poukazuje ve svých videích. V přípravě je novela vyhlášky o buskingu. Diskutuje se i omezování turistických autobusů v centru a zákazu beer bikes (pivních kol), která se stala symbolem alkoturismu.