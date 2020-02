Stanice metra Staroměstská by mohla mít další výstup, magistrát vyzve dopravní podnik k vypracování studie

Praha Stanice pražského metra A Staroměstská by mohla mít další výstup kvůli snadnější cestě ze stanice na Staroměstské náměstí a jeho okolí. Kde přesně by ústil není zatím jasné, magistrát vyzve dopravní podnik (DPP), aby vypracoval studii výstavby. Stavebně je stanice na druhý výstup připravena a je zanesen i v platném územním plánu. Vyplývá to z dokumentu, který mají v pondělí projednat pražští radní.

Vestibulem metra Staroměstská denně projde přes 40 000 lidí. V centru byly v minulosti rušeny některé tramvajové tratě. To podle dokumentu způsobilo zhoršení cestování veřejnou dopravou, například právě v okolí Staroměstského náměstí. Problém neodstranila ani stavba metra A, neboť na Staroměstské nebyl postaven vestibul směrem na Staroměstské náměstí.

Pražský dopravní podnik vypsal zakázku na první úsek metra D. Výstavba má trvat 7,5 roku Studie, kterou DPP vypracuje, prověří technické možnosti stavby a její ekonomickou náročnost. Zároveň zhodnotí několik variant podoby výstupu. Ve hře je klasický vestibul s eskalátory a výtahem, druhou variantou je výtahový vestibul s výtahy plnícími funkci klasického vestibulu a třetí možností je stavba pouze výtahu zajišťujícího bezbariérový přístup do stanice. „Tato varianta řeší pouze problém bezbariérové přístupnosti... Majorita cestujících stanice by musela i nadále využívat pouze západní vestibul,“ píše se v materiálu. Stanice Staroměstská byla otevřena 12. srpna 1978. Z trojlodní ražené stanice v hloubce 28 metrů vede jeden výstup do Kaprovy ulice nedaleko jejího ústí na náměstí Jana Palacha. V síti pražského metra jsou i další stanice pouze s jedním výstupem. Na trase A nebyl nikdy vybudován druhý výstup mimo jiné ve stanici Strašnická, kde z něj zbyly na nástupišti pouze zaslepené schody. Druhého výstupu se naopak před necelými devíti lety dočkala stanice metra B Národní třída, kde do ulice M.D.Rettigové vede výtah. Bez druhého výstupu jsou také na trase C například stanice Kačerov, Opatov či Chodov. Metro provozuje pražský dopravní podnik, který je vlastněn Prahou. Tři linky metra mají celkovou délku 65,6 kilometru a 61 stanic. Nejstarší je úsek na lince C mezi stanicemi Florenc (tehdy Sokolovská) a Kačerov, který byl uveden do provozu 9. května 1974.