Nový pražský arcibiskup Přibyl se vyjádří ke svému jmenování, svolal brífink

Přibyla jmenoval v pondělí, symbolicky na Hromnice, papež Lev XIV. Na svém webu to uvedlo pražské arcibiskupství. Úřadu se ujme 25. dubna.
Nový pražský arcibiskup si jako své heslo ponechá „Pax vobis – Pokoj vám“, které používal jako litoměřický biskup. „Je to pokoj v tom nejširším slova smyslu, jako Boží dar, který máme za úkol já i všichni lidé dobré vůle nést do společnosti, která často žije v napětí, nejistotě a únavě. Chci být i v pražské arcidiecézi pastýřem, který ve znamení tohoto pokoje naslouchá, povzbuzuje a propojuje,“ řekl Přibyl.
Přibyl byl od srpna 1999 do prosince 2008 farářem na Svaté Hoře u Příbrami. Od roku 2002 zároveň působil jako provinciál řeholního řádu redemptoristů, tuto funkci zastával do roku 2011. Mezi lety 2004 až 1998 byl prezidentem Arcidiecézní charity Praha.
V prosinci 2023 jej tehdejší papež František jmenoval do funkce litoměřického biskupa, biskupské svěcení Přibyl přijal v březnu následujícího roku. Ve vedení litoměřické diecéze byl už dříve, mezi lety 2009 a 2016 tam působil jako generální vikář.
Přibyl ve funkci vystřídá dosavadního pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Ten je primasem českým od května 2022, o rok později při dosažení svých 75. narozenin poslal papeži rezignační dopis. Svatý otec jej ale požádal, aby ve funkci setrval.