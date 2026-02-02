Nový pražský arcibiskup Přibyl se vyjádří ke svému jmenování, svolal brífink

  13:38aktualizováno  13:38
Novým pražským arcibiskupem se stane litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Po dubnovém uvedení do úřadu vystřídá dosavadního primase českého Jana Graubnera. Přibyl své jmenování okomentuje na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat živě od 14:00.

Přibyla jmenoval v pondělí, symbolicky na Hromnice, papež Lev XIV. Na svém webu to uvedlo pražské arcibiskupství. Úřadu se ujme 25. dubna.

Nový pražský arcibiskup si jako své heslo ponechá „Pax vobis – Pokoj vám“, které používal jako litoměřický biskup. „Je to pokoj v tom nejširším slova smyslu, jako Boží dar, který máme za úkol já i všichni lidé dobré vůle nést do společnosti, která často žije v napětí, nejistotě a únavě. Chci být i v pražské arcidiecézi pastýřem, který ve znamení tohoto pokoje naslouchá, povzbuzuje a propojuje,“ řekl Přibyl.

Přibyl byl od srpna 1999 do prosince 2008 farářem na Svaté Hoře u Příbrami. Od roku 2002 zároveň působil jako provinciál řeholního řádu redemptoristů, tuto funkci zastával do roku 2011. Mezi lety 2004 až 1998 byl prezidentem Arcidiecézní charity Praha.

V prosinci 2023 jej tehdejší papež František jmenoval do funkce litoměřického biskupa, biskupské svěcení Přibyl přijal v březnu následujícího roku. Ve vedení litoměřické diecéze byl už dříve, mezi lety 2009 a 2016 tam působil jako generální vikář.

Přibyl ve funkci vystřídá dosavadního pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Ten je primasem českým od května 2022, o rok později při dosažení svých 75. narozenin poslal papeži rezignační dopis. Svatý otec jej ale požádal, aby ve funkci setrval.

