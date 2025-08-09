„Pana ministra postihla včera náhlá indispozice. Odjel do nemocnice, kde dostal kapačky a propustili ho domů. Akce se bohužel nemohl účastnit,“ vysvětlil Janda, který stejně jako Stanjura kandiduje za SPOLU v Moravskoslezském kraji.
Bližší podrobnosti Stanjurova zdravotního stavu nezná.
Ministr financí se měl společně s Jandou a několika desítkami příznivců zúčastnit pochodu na Radhošť z Trojanovic. Po výšlapu na horu a skupinovém focení se měl průvod vydat na turisty vyhledávané Pustevny.
Kromě poslance Jandy se výšlapu účastní i lídr kandidátky SPOLU ve Zlínském kraji Stanislav Blaha.