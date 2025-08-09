Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo kampaně musel na kapačky

  11:44aktualizováno  11:44
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS musel nečekaně zrušit svůj sobotní program. Kampaňového výšlapu na horu Radhošť se nemohl účastnit, protože skončil v pátek v nemocnici. Lékaři šéfa státní kasy propustili ještě večer do domácího léčení, avšak v sobotu se musel znovu dostavit do nemocnice na další infuzi. Redakci iDNES.cz to potvrdil poslanec ODS Jakub Janda.
„Pana ministra postihla včera náhlá indispozice. Odjel do nemocnice, kde dostal kapačky a propustili ho domů. Akce se bohužel nemohl účastnit,“ vysvětlil Janda, který stejně jako Stanjura kandiduje za SPOLU v Moravskoslezském kraji.

Bližší podrobnosti Stanjurova zdravotního stavu nezná.

Ministr financí se měl společně s Jandou a několika desítkami příznivců zúčastnit pochodu na Radhošť z Trojanovic. Po výšlapu na horu a skupinovém focení se měl průvod vydat na turisty vyhledávané Pustevny.

Kromě poslance Jandy se výšlapu účastní i lídr kandidátky SPOLU ve Zlínském kraji Stanislav Blaha.

