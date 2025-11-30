Ve Staré Boleslavi srazil v sobotu večer nákladní vlak dva lidi, jeden zemřel

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Událost jsme dostali hlášenou v sobotu krátce před desátou hodinou večer. Na železniční zastávce ve Staré Boleslavi srazil nákladní vlak dvě osoby,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.
Jeden sražený utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Druhý byl převezen do nemocnice. „Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní,“ doplnil Truxa. Na místě byl v noci zastaven provoz.
Věc nadále prověřují kriminalisté.
