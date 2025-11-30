Ve Staré Boleslavi srazil v sobotu večer nákladní vlak dva lidi, jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. Jeden z nich utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Druhý je v nemocnici. Okolnosti vyšetřují kriminalisté, dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.

„Událost jsme dostali hlášenou v sobotu krátce před desátou hodinou večer. Na železniční zastávce ve Staré Boleslavi srazil nákladní vlak dvě osoby,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29. listopadu 2025)
Jeden sražený utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Druhý byl převezen do nemocnice. „Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní,“ doplnil Truxa. Na místě byl v noci zastaven provoz.

Věc nadále prověřují kriminalisté.

