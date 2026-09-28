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Těžba kaolinu ještě nezačala, Staré Červené Vodě už přesto vynesla 12 milionů

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  8:16aktualizováno  8:16
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Kaolin je v lese u Staré Červené Vody doslova všude.

Kaolin je v lese u Staré Červené Vody doslova všude. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Kaolin je v lese u Staré Červené Vody doslova všude.
Historický vstup do kaolinové štoly v ložisku u Staré Červené Vody
Jezírko vzniklé po těžbě kaolinu u Staré Červené Vody
Jezírko vzniklé po těžbě kaolinu u Staré Červené Vody
14 fotografií
Více než dvanáct milionů korun už dostala Stará Červená Voda na Jesenicku od společnosti Vidnavský kaolin, která v katastru obce připravuje obnovení těžby zmíněné suroviny. Peníze firma poslala na účet obce minulý měsíc na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

„Jde o kompenzační platbu na základě smlouvy o spolupráci,“ potvrdil starosta Staré Červené Vody Miroslav Frencl (NK).

Původně se hovořilo o kompenzační platbě ve výši 10 milionů, dalších 2,1 milionu činí DPH.

Kaolin je v lese u Staré Červené Vody doslova všude.
Kaolin je v lese u Staré Červené Vody doslova všude.
Historický vstup do kaolinové štoly v ložisku u Staré Červené Vody
Jezírko vzniklé po těžbě kaolinu u Staré Červené Vody
14 fotografií

Podle starosty obec zatím nemá rozhodnuto, na co získané peníze využije. „Ještě jsme to v zastupitelstvu neřešili. Teď budou komunální volby, takže to bude řešit až nové zastupitelstvo,“ nastínil starosta.

Na katastru Staré Červené Vody se nachází více než 77 procent budoucího dobývacího prostoru. Uzavřená dohoda podle mluvčího Vidnavského kaolinu Jana Kreidla upravuje vzájemné závazky související s připravovanou těžbou i příspěvky na chod obce.

Peníze má obec získávat také po případném zahájení těžby. „Bude každoročně získávat podíl, jehož výše bude záviset výhradně na objemu všech vytěžených surovin,“ uvedl Kreidl.

Konkrétně bude firma vyplácet 10 korun za každou vytěženou tunu. Kdy však k samotné zahájení těžby dojde, zatím není jasné.

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