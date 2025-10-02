Volební glosář Starých bílých mužů
NEFF: Volby budou zřejmě ještě víc než posledně o kroužkování. Voliči si vzpomenou na úspěch STAN, který odkroužkoval Piráty do početní bezvýznamnosti. Masakr bude v Okamurově partě. Tam se ukáže, který se zúčastněných géniů má za sebou oddanější ovečky, oddané a taky inteligentní, aby pochopily, co je to namalovat kolečko a dokázaly počítat do čtyřech (ne do pěti, pozor, nepoplést).
KAMBERSKÝ: Hodně se na to zapomíná, ale v roce 2013 zničil Andrej Babiš pravici: lidovci získali necelých 7 procent, ODS necelých 8 a topka necelých 12. Připomeňme, že o pouhé tři roky dříve získali (bez lidovců, ale spolu s VV) neuvěřitelnou většinu 118 poslanců v 200hlavé sněmovně. Babiš zavelel k obratu: následující vláda byla výrazně „středolevá“ či „levostředá“, jak se vám líbí.
Také se už pomalu zapomíná, že v následujících volbách roku 2017 zničil Andrej Babiš levici: stal se dominantní silou nalevo od středu, vyhrál ve všech krajích včetně Prahy a dlouhé roky vítězné sociální demokraty proměnil v marginální sílu: získali pouhých 15 mandátů, stejně jako komunisté.
A jelikož AB v této strategii pokračoval, zničil ve volbách roku 2021 sám sebe. Komunistům i sociálním demokratům (i Šlachtovi) sebral tolik hlasů, až se ocitli mimo sněmovnu. ANO získalo sice nejvíce mandátů (byť na hlasy prohrálo o necelých 35 tisíc hlasů, o pouhých pár desetinek), ale bylo mu to houby platné. Mělo nejvíce hlasů, stejně jako Paroubek v roce 2010, ale nebylo schopno složit ve sněmovně většinu.
V Česku dnes pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Potíže při používání elektronického občanského průkazu nejsou ani dnes vyloučené. Na síti X to uvedla Digitální a informační agentura (DIA). Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz.
SEDLÁK: Kdo byl lepší v televizním duelu Babiš-Fiala? Nejen přítomné pobavila dnešní odpověď Daniela Sterzika z hnutí Stačilo! v závěrečné debatě na Radiožurnálu ČRo. Nejlepší prý byla Kateřina Konečná. Ti, kdo se rádi připravují na minulé války a přeceňují sílu dnešních komunistů (při vší úctě k obětem jejich zrůdného režimu), si už určitě představují, jak bude po volbách ze všech snímků z předvolebních debat podle vzoru „Clementis v únoru ´48“ vyretušován minimálně Petr Fiala a jak parlament přijímá ústavní zákon „Kateřina Konečná je nejlepší“. Ale upřímně - proč by mělo mít patent na kult osobnosti jen hnutí ANO?
První den voleb do Sněmovny ve 22:00 skončil. Provázel jej zvýšený zájem voličů. Hlasování pokračuje v sobotu a naši komentátoři budou průběh i výsledky voleb nadále glosovat.
PETRÁČEK: Vladimir Putin si na Valdajském diskusním klubu dělal legraci z evropské hysterie počítající s válkou s Ruskem. Že by body proti Petru Fialovi, který na obavě z Ruska staví kampaň? Jak se to vezme. O „hysterii Západu“ mluvila Moskva i v zimě 2022, až invaze na Ukrajinu fakt přišla.
PETRÁČEK: Čísla, jež vydal web Hlídač státu, ukazují, že volby rozhodnou i o tom, jak „užvaněná“ bude Sněmovna, že opozice mluví víc než koalice. Andrej Babiš byl v období 2021–2025 druhým nejhovornějším poslancem (5 dnů, 23 hodin), ale v období 2017 – 2021 až v závěru první desítky (1 den 15 hodin). Zbyněk Stanjura byl nyní mimo „top 10“, ale minule coby opozičník druhý (3 dny 4 hodiny). Všechny zasklil Tomio Okamura (skoro 10 dnů za dvě období).
PETRÁČEK: Miloš Zeman volil v Lánech, neboť tam trvale žije. Méně samozřejmé je to, že s ním volila Jana Bobošíková. Ta sice kandiduje ve Středočeském kraji, kam Lány patří, ale za Stačilo!, nikoliv za hnutí ANO, které Zeman dosud volebně podporoval. Ale to už neplatí: „Jestliže jsem se rozhodl podpořit sociální demokracii, udělal jsem to jako poděkování za to, že přijala rozhodnutí, které jí, řekněme, zabránilo v tom, aby se opět stala mimoparlamentní stranou,“ řekl deníku Blesk. Tak vida, s Bobošíkovou a Konečnou slaví sociální demokracii.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident Miloš Zeman. (3. října 2025) / Autor: Michal Růžička, MAFRA
HUDEMA: Aplikace eDoklady nefungovala. Pocítila to i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nevypadá to, že by to byl reálný problém, který by ohrozil volby. Reputační problém to ale je. Otázkou je jen, pro koho. Pro Piráty? Pro Fialu? Pro Babiše, který chce taky digitalizovat stát?
KAMBERSKÝ: Jak dopadnou volby? To tuší jen Vševědoucí, a i ten možná jen tuší. Před patnácti lety jsem zformuloval tři železné zákony českých voleb (ano, správně se smějete) - přičemž dva z nich se zatím nepodařilo vyvrátit a se zavřením obou očí platí stále všechny tři.
SEDLÁK: Koaliční potenciál Motoristů zřejmě není nekonečný. Zdá se, že jejich lídr Petr Macinka si nebude ochotný sednout k případným povolebním vyjednáváním s kýmkoliv, když už i na voliče vytáhl přísný metr. Nemělo by jim prý dělat potíže vzít si na sebe kvůli volbám hodobóžovou košili. Cestu k možné koalici s Motoristy si tak zjevně zavřel lídr Starostů Vít Rakušan, který přišel volit v roláku. Co si asi tak Macinka může myslet o ledabylosti prezidenta Petra Pavla, který se ke svátku demokracie dostavil v košili, na které měl jeden knoflíček u límečku zapnutý a druhý rozepnutý.
Volební místnost v Obci Černouček. Volí zde prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. (3. října 2025) / Autor: Anna Kristová, MAFRA
Odstartovaly parlamentní volby, teprve jedenácté po sametové revoluci. Mrtvolné volební ticho z totalitních časů vystřídal rachot zuřící bitvy. Čím více je politika vyprázdněná, tím dramatičtější kulisy dostává.
ZVĚŘINA: Představa Tomia Okamury, že „vyřeší“ bytovou nouzi tím, že vystěhuje z republiky Ukrajince, je natolik hloupá, nebezpečná a nerealizovatelná, že vyvolává odpor jaksi automaticky a tedy nestojí za zmínku.
KAMBERSKÝ: Problémy s eDoklady se svým způsobem daly čekat. Zavádění každé nové technologie je obzvlášt u nás vždycky veliká legrace. Ke skutečnému vzteku jsou především dvě věci. Zaprvé, eDoklady jsme tu měli mít už před 10 lety a zlobili bychom se u jiných voleb a za druhé: ve slušných zemích není nezbytně nutné mít nějakou identifikační kartu. Pokud vaši identitu potvrdí dostatečné množství již identifikovaných občanů, tak vás k volbám komise pustí. Zejména na malých obcích, kde všichni vědí, kdo je kdo a jak se jmenuje, je úplně směšné, pokud se staroušek musí znovu belhat domů, protože zapomněl psí knížku.
ZVĚŘINA: Morální olympionik Rakušan v dnešní předvolební debatě Radiožurnálu prohlásil, že „morálním vítězem“ televizních duelů Babiš vs. Fiala byl Petr Fiala. To je zajímavé, jaká jsou kritéria morálního vítězství? Jak známe pana Rakušana, byl by Fiala morálním vítězem, i kdyby se před kameru vůbec nedostavil. Po volbách se možná pan Rakušan prohlásí morálním vítězem voleb sám. Gratulujeme předem.
ZVĚŘINA: Pionýři to mají těžké, i pionýři pokroku, Markétě Pekarové Adamové nefungovala u volební komise elektronická občanka. Naštěstí si může skočit domů pro tu starou, nepokrokovou, fyzickou a šťastně odvolí. Ale co ti, kteří se spolehli na digitalizaci státu a udělat to nemohou? Horší okamžik pro výpadek funkčnosti eDokladů jsme si nemohli vybrat.
Po otevření volebních místností někteří voliči hlásí problém s aplikací e-doklady. S telefonem se nepodařilo odvolit ani předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové. (3. října 2025) / Autor: Dominika Hovadová, iDNES.cz
KAMBERSKÝ: Babiš jako Havel. Mezi klíčovými polistopadovými politiky těžko najít větší protiklady, než jsou Václav Havel a Andrej Babiš. Pokud však Babiš hlásá „Největší polistopadovou chybou je, že nemáme většinový systém“, tak se s bývalým prezidentem naprosto shodne. Při tvorbě první české ústavy Václav Havel dlouho a neúnavně bojoval za většinový volební systém, ale narážel na neprolomitelnou hradbu partají bývalé Národní fronty, které měly v tehdejších parlamentech většinu. Československá strana lidová (dnešní KDU-ČSL), Československá strana socialistická a komunisté (KSČ) ubránili poměrný volební systém, jehož důsledkem jsou tak absurdní koalice jako nedávná spolupráce Pirátů s ODS či Pirátů s lidovci.
KAMBERSKÝ: Už několik lidí mi přálo „Ať ty volby dobře dopadnou!“, někteří naopak vyjadřovali obavy „Snad ty volby dobře dopadnou“ a asi nejvíce populární je slogan „Snad po volbách nebudeme muset emigrovat do Moldavska.“ Všichni moji kamarádi jsou demokraté a milovníci svobody – ale „dobrý výsledek“ je pro ně jen ten, kdy většina lidí bude hlasovat stejně nebo podobně jako oni. Kdo je skutečný milovník svobody, měl by každému přát svobodu volit třeba Urzu a Cibulku, ne? A kdo je skutečný demokrat, měl by si přát jen co nejvyšší volební účast, ne?