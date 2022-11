Opravíme Kačerov, je to nejhorší stanice metra, říká nový starosta Prahy 4

Vystudoval jste na České zemědělské univerzitě obor věnovaný udržitelnému rozvoji. Bude vás to nějakým způsobem v pozici starosty ovlivňovat?

Teď je velmi důležité téma adaptability měst na klimatické změny, stejně jako energetika s energetickými úsporami. Zřídíme kvůli tomu i příslušnou komisi, která se bude zabývat energetickou soběstačností.

Co je teď největší problém vaší městské části?

Asi bych je rozdělil na ty dílčí, některé z nich mají vazbu i na celou Prahu. I nás se například dotýká absence Pražského okruhu. Delší dobu se také snažíme o zastřešení Spořilovské. Na to máme od roku 2019 vydané platné posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Je to hlavně projekt města a minulé vedení Prahy v něm nepodniklo žádné kroky. Budeme se snažit tento projekt prosadit. S dopravními problémy si sami neporadíme a potřebujeme kvůli tomu součinnost magistrátu.

Pokud se podaří projekt zastřešení Spořilovské uskutečnit, tak budete mít za toto volební období splněno?

Spolupráci města a jeho městské firmy dopravního podniku zase potřebujeme kvůli zlepšení našich stanic metra na Kačerově a na Budějovické. Především metro Kačerov je nejhorší v Praze. Rádi bychom také rozjeli projekty revitalizace některých našich sídlišť. Domy už jsou zateplené a mají hezké fasády, ale zastarává ta infrastruktura okolo nich, jako například lavičky.

Opravy potřebují také komunikace. Vím, že jsou možnosti, jak toto financovat s pomocí magistrátu. V předchozích několika letech toto nebylo využíváno, a to hlavně kvůli špatné komunikaci mezi magistrátem a městskou částí. Rovněž máme velké množství různých lokálních problémů.

Co pro vaše občany ještě chcete udělat?

Nabízíme jim málo možností pro nějaké vyžití. Máme skvělý biotop Koupaliště Lhotka. Nicméně je otevřeno jen část roku během koupací sezony. Rádi bychom rozšířili tu možnost využití během skoro celého roku, aby se tam například mohly projít maminky s kočárky. V některých lokalitách naší městské části se také sdružují bezdomovci nebo méně přizpůsobiví lidé.

Máte pro tento problém řešení?

Tyto lidi není možné utlačovat a potlačovat. Musíme jim také nabízet alternativy k jejich životnímu stylu v rámci různých sociálních opatření. Tam, kde se bezdomovci sdružují, po sobě nechávají nepořádek. Proto si přejeme, aby tam častěji docházela městská policie. Na druhou stranu ale není řešení, když vytlačíte bezdomovce z jedné části Prahy, aby se nastěhovali do jiné. Tato záležitost proto vyžaduje součinnost více radnic.

Na lidi bez domova nemůžeme nahlížet jen tak, že jsou nepřizpůsobiví. Může se stát, že se do problémů lidé dostanou i nikoli vlastní vinnou. Teď začíná být exponované období, kdy nám ekonomika zpomaluje a u některých skupin obyvatel může hrozit částečná chudoba. Chceme se zamýšlet nad tím, jak různým špatným situacím předcházet.

Vymyslíte řešení, které zatím nikdo nemá?

Nemám jednotný recept na všechno. Spíš je to o nějaké konzultační činnosti. Čeká nás v tomto směru hodně práce.

Budete mít například cíl, o kolik snížíte počty lidí na ulici?

To ne. Nemohu říci, že se třeba sníží počet bezdomovců o třicet nebo padesát procent. Spíše jde o podněty, které dostáváme od občanů – když se někde sdružuje určitá skupina obyvatel a dělá se tam nepořádek, tak je potřeba to řešit. Chceme také, aby se občané u nás cítili bezpečně.

Vaše koalice má těsnou většinu 23 hlasů ze 45. Vydržíte v tomto uspořádání vládnout do konce volebního období?

S takto těsnou většinou se vládlo rovněž v předchozím volebním období.

Ano. Ale nejprve byl starostou Petr Štěpánek za Zelené a nezávislé, který byl starostou od roku 2014. Po dalších volbách se koalice rozpadla a koncem dubna 2019 se starostkou stala Irena Michalcová z ANO, která vládla po zbytek volebního období.

To podle mě bylo celkem stabilní partnerství. S koaličními partnery se navzájem známe, sestava je relativně podobná. Věřím, že i nadále budeme pokračovat. S těsnou koalicí nejsme v rámci Prahy žádnou výjimkou. Mnoho dalších městských částí má také koalice těsné o jeden hlas.

Jaká byla vaše cesta ke starostování v Praze 4?

Do politiky jsem vstoupil v roce 2013, kdy jsem si podal přihlášku do ODS. Tehdy to nebyla žádná sexy strana, do které by lidé vstupovali. Spíše ji opouštěli. Já jsem tam vstoupil s tím, že se mi nelíbilo jejich směřování. Jsem aktivní člověk a chtěl jsem rozvíjet své okolí. Dal jsem se proto na dráhu v komunální politice.

Ze začátku to bylo spíše takové hobby. Postupem času jsem se vypracoval a věnoval jsem politice stále více času, až jsem se dostal na rozcestí, jestli se tomu věnovat na plný úvazek. Mám také rodinu a měl jsem k tomu civilní povolání, těžko to šlo skloubit. Řekl jsem si, že se do toho zkusím vrhnout naplno. Upozadil jsem proto své další aktivity.