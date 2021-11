Starostové a nezávislí i ODS schválily návrh koaliční smlouvy a vládní program

Dohodu chtějí strany zveřejnit až po pondělním podpisu. Nový většinový kabinet bude mít 18 členů, oproti současné vládě ANO a ČSSD v něm přibudou ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace. Koalice Spolu v kabinetu obsadí post premiéra a deseti ministrů. STAN a Piráti si sedm resortů rozdělí v poměru 4:3.

Už ve čtvrtek předseda hnutí STAN Vít Rakušan oznámil po jednání celostátního výboru rozdělení ministerských postů s koaličním partnerem Piráty. STAN bude mít ministry vnitra, školství, průmyslu a pro EU. Pirátům připadnou ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zahraničí a ministr pro legislativu, řekl Rakušan.

O personálním obsazení zmíněných postů má hnutí STAN jasno ve dvou případech, u dalších dvou má více alternativ. Jména chce oznámit až v momentě, kdy bude předseda ODS Petr Fiala pověřen sestavením vlády.



Rakušan dále sdělil, že předpokládá, že ministr vnitra nadále povede Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). „Nikde nebyla otevřena diskuse o tom, že by ministr vnitra neměl předsedat krizovému štábu. Předpokládám, že je tu shoda na pokračování tohoto režimu,“ řekl. Považuje to za přirozené a rozumné, protože tato kompetence k ministrovi vnitra patří.

Ministrem vnitra bude s nejvyšší pravděpodobností právě Rakušan, který nevyloučil změny ve složení ÚKŠ. „Samozřejmě ve chvíli, kdy by se stalo, že nastoupíme do funkcí, je třeba se podívat, zda je složení dostatečně operativní a zasedají tam odborníci ze všech oblastí, které by tam měly být,“ vysvětlil.

Vedle Rakušana je pravděpodobně jistá i nominace místopředsedy STAN Věslava Michalika do funkce ministra průmyslu. V případě ministerstva školství se nejčastěji hovoří o bývalém šéfovi Starostů Petru Gazdíkovi, v souvislosti s ministrem zaměřeným na EU se zmiňuje radní Olomouckého kraje a také český zástupce v Evropském výboru regionů Radim Sršeň.



Podpis dohody

V úterý večer dokumenty formulovali vyjednavači koalice Spolu, která sdružuje ODS, lidovce a TOP 09, a Pirátů se Starosty. Lídři koalic plánují dohody podepsat v pondělí 8. listopadu.



Širší vedení TOP 09 a lidovců budou posuzovat smlouvu a program možné příští vlády v pátek odpoledne. U Pirátů budou hlasovat všichni členové strany v rámci celostátního fóra.



Koaliční smlouvu a program dostanou pravděpodobně po pondělním podpisu. O tom, zda je ratifikují, by poté ideálně mohli rozhodovat o nejbližším víkendu, řekl místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal.