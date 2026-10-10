Starostové vstoupili do voleb s ambicí získat v Praze dvacet procent hlasů a pokračovat ve vedení města. Kandidátku vede architekt a náměstek primátora Petr Hlaváček. Hnutí sází zejména na jeho práci na Metropolitním plánu. Ten má podle lídra pražské kandidátky umožnit až 350 tisíc bytů. Dvojkou kandidátky je komunální politička z Prahy 10 Eliška Čepová.
Předseda Vít Rakušan před volbami v rozhovoru pro iDNES.cz mluvil i o hranici neúspěchu. „Cokoliv pod 15 procent bych v Praze považoval za neúspěch,“ řekl. Vedle Prahy chce hnutí získat zastoupení ve všech statutárních městech a udržet pozice v menších obcích.
V senátních volbách Starostové obhajují jedenáct mandátů. Rakušan by za úspěch považoval zisk sedmi až osmi křesel. Upozornil, že hnutí ANO v regionech generuje silnější kandidáty než před šesti lety. „Proto říkám, že sedm až osm mandátů budu považovat za úspěch. Ale ještě důležitější pro mě bude, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ uvedl.
V Praze 9 obhajuje mandát publicista David Smoljak, proti němuž kandiduje mimo jiné operní pěvkyně Dagmar Pecková za ODS. Své senátorské místo za trutnovský obvod si chce udržet také starosta Vrchlabí a předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka. Obhajují rovněž Zbyněk Linhart za Děčín nebo Petr Štěpánek za Příbram.
V Praze 1 se za STAN o senátorské křeslo nově uchází spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, mezi jeho soupeři je i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě). Senátorem chce být také bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák za Hradec Králové nebo zastupitel Zlína a Zlínského kraje Ivo Mitáček.
Volby 2026 OBRAZEM
Výsledek voleb může mimo jiné otevřít debatu o vedení Senátu, jehož předsedou je Miloš Vystrčil z ODS. V jeho straně se objevily obavy, že se proti nim ostatní kluby postaví. Kromě ANO se mluví zejména o možném spojení STAN s novým hnutím Martina Kuby Naše Česko.
„Bývalo zvykem, že nejsilnější klub jmenuje předsedu. Pokud by se Starostové opravdu stali nejsilnějším klubem, tak se toho nebojíme, ty osobnosti určitě máme,“ řekl k tomu Rakušan v rozhovoru pro iDNES.cz a zmínil senátora Jiřího Drahoše nebo právě Jana Sobotku. Zároveň ale také uvedl, že je s výkonem Vystrčila ve funkci spokojený a o jeho výměně zatím s nikým nejednal. „Myslím, že koláč se má krájet až poté, co se upeče,“ řekl.