Starostové jsou pro voliče přijatelnější než tradiční strany, míní politolog. ČSSD by prý měla odejít z vlády

Praha STAN má pré, Piráti vykazují velký voličský potenciál do budoucna, ČSSD usmrtila účast ve vládě Andreje Babiše. A ODS a lidovci narazili na strop, lepší výsledek už horko těžko kdy udělají, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš.

Lidovky.cz: O jakém trendu předběžné výsledky voleb vypovídají?

Ze senátních voleb lze vystopovat dva základní trendy. Za prvé STAN má pré. Je vidět, že jsou pro lidi mnohem přijatelnější než kandidáti tradičních politických stran. Ať už je to proto, že jsou starosty, nebo proto, že nejsou ani doprava ani doleva. Za druhé, že hnutí ANO propadne, ale ono nemělo zase takový zájem o úspěch. Pro něj je klíčový výsledek ve sněmovních volbách příští rok. Trendem letošních voleb, senátních i krajských, bylo, že přišli především lidé, kteří podporují současnou opozici.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte velmi nízkou volební účast, která je ale ve druhém kole senátních voleb tradičně nízká?

I pokud by byla volební účast kolem 17 procent a v některých obvodech to bude velmi těsné, na 8 procent voličů rozhodne o tom, kdo bude jejich senátorem. Zbývajících 92 procent voličů nebude reprezentovat. To se obávám, že je skoro za hranou demokratické elementární legitimity.

Nevěřím, že by s tím něco politici chtěli dělat, protože jim to vlastně vyhovuje, někdo se tím senátorem stane, dostane placenou funkci a strana za něj dostane peníze, takže strany nejsou motivovány to změnit. Do budoucna bychom ale měli přemýšlet buď o jednokolové volbě do Senátu, nebo druhá komora by byla zvolena nepřímou volbou z krajských, případně městských zastupitelstev. Tak je to třeba v Rakousku. Mělo by to svou logiku, protože by hájila zájmy místních samospráv vůči státu.

Vedle hlídací role senátu a legislativy by tam byl reálný tlak na to, aby vláda akcentovala také krajská a komunální témata i ve svých rozpočtových rozhodnutích. To si myslím, že by zároveň vyřešilo problém demokratického deficitu legitimity a vedlo by to i k posílení samosprávy, která je lidem mnohem blíž a má mezi občany mnohem lepší renomé, než má Senát, s nímž je to dlouhodobě špatné.

Lidovky.cz: Kdo má nyní podle Vás šanci stát se předsedou Senátu? Obhájí Miloš Vystrčil svou pozici?

Dokud tady nebyla podpora pana Valenty, tak bych skoro řekl, že by Miloš Vystrčil jako ikona tchajwanské mise zůstal předsedou. Teď se obávám, že i uvnitř ODS zaznívá nespokojenost s podporou Ivo Valenty a nedokážu odhadnout, nakolik to bude téma. I s tím, jak se zatím zdá, že STAN získá výraznou většinu, tak to může z jeho strany být motor pro to, navrhnout svého kandidáta.

Lidovky.cz: Jaké kroky by měla ČSSD vyvodit ze své drtivé porážky, kdy neobhájila ani jedno křeslo z deseti?

Okamžitá rezignace vedení v čele s předsedou, odchod z vlády. To nemusí být tak, že by sociální demokraté vládu potopili, mohou ji tolerovat, ovšem za cenu předložení levicových témat, jako je například tvrdý boj proti exekucím, prosazení dostupného státem podporovaného bydlení, podpora samoživitelek. Každopádně pro ČSSD i pro komunisty je podpora vlády smrtící.

Líbilo se mi, že třeba Milan Chovanec, bývalý ministr vnitra, celou situaci okomentoval tak, že vedení strany vyměnilo ČSSD za pět vládních limuzín. Bohužel tyto krátkodobé a personálně-ekonomické mocenské zisky převážily nad zájmem stany a může se stát, že se opravdu za rok ocitne zcela mimo sněmovnu.

Lidovky.cz: Jsou senátní volby signálem pro případný výsledek sněmovních voleb v roce 2021? Lze z nich pro budoucnost něco vyčíst?

Vyčíst něco lze, ale souvisí to právě s tím, čí voliči přišli. Jeden kolega matematik udělal tabulku, z níž vyplývá, že mobilizováni byli voliči opozičních stran, zejména ODS a KDU-ČSL. Podle tohoto matematického modelu dokonce přišlo až 80 procent voličů těchto stran. Byla-li by to pravda, tak ODS a KDU-ČSL prakticky vyčerpaly svoje možnosti, jsou téměř na maximu možné voličské podpory. Už asi lepší výsledky v příštích volbách neudělají.

Naopak Piráti jsou na tom o trochu lépe, jdou nahoru. Je tam velký potenciál, uvádí se až 20 procent. A to ještě před případným spojením se STANem. To samozřejmě ještě uvidíme, jestli jim to spíš hlasy ubere, či přidá. U hnutí ANO nepřišlo minimálně 40 procent lidí, kteří je podporovali ve volbách do Poslanecké sněmovny. U voličů KSČM a ČSSD je to dokonce padesát procent, tam ale je otázka, jestli lidé ty strany ještě budou podporovat, nebo přejdou k ANO, či se voleb nezúčastní, protože nesouhlasí s tím, že tyto strany podporují Andreje Babiše. Samozřejmě se bude hrát hodně o to, která z levicových stran - a jestli vůbec některá - se do poslaneckých lavic za rok podívá.

Lidovky.cz: Vlije patrný volební úspěch STANu a Pirátům sebevědomí do žil? Budou razantnější, důraznější, třeba i na úkor ODS a jiných tradičních stran?

Myslím si, že něco podobného lze čekat. Zejména, jestliže to skutečně vytvoří ty dva bloky: ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na jedné straně a Piráti a STAN na druhé. Budou se muset jeden vůči druhému vymezit. To jsme zažili už při vyjednávání o povolební koalici, kdy celá řada stran, zejména ODS, neměla na krajské úrovni problém se spojit s ANO, i když je to pro ně hlavní ideový nepřítel.

Ukazuje se jednak to, že varianty koalic po příštích parlamentních volbách v roce 2021 mohou být velice různorodé. Vůbec bych nevylučoval, že když dojde na nejhorší a nedostane se ani ČSSD a KSČM, že Andrej Babiš bude tlačit na ODS, aby s ním šla do koalice. A ODS mu vyhoví. Teď si to zkouší třeba v Ústeckém kraji.

Lidovky.cz: Tedy opoziční síly si budou porcovat stejného voliče?

Bojují o často velmi se překrývající se elektorát, budou se určitě muset výrazněji vymezit a myslím si, že i z těch povolebních jednání v některých krajích se ukazuje, že jsou toho schopní. Zatím byl nepřítelem číslo jedna Babiš, najednou ale může být tím mnohem větším nepřítelem - paradoxně ten, který je mi ideově bližší, protože bojujeme o stejného voliče.

Lidovky.cz: Lze tedy očekávat, že vlna „antibabiš“ poleví a začne se souboj vést jinou rétorikou, na jiných kolejích?

Já myslím, že téma „antibabiš“ se neopustí, ale rozjede se to na vícero frontách. Bohužel Andrej Babiš si za to do určité míry může sám tím, jak jeho vláda nezvládá koronakrizi, takže ze sebe udělal poměrně snadný terč. Kritika poprší na neschopnost Babiše, celého hnutí ANO a celé vlády, že nezvládly epidemiologickou situaci.

Navíc vláda nepochopitelně nahrála ještě opozici schvalováním nesmyslných projektů Odra-Labe-Dunaj za situace, kdy máme stamiliardové schodky státních rozpočtů a nejsme schopni dostavět ani základní dálniční infrastrukturu. I z hlediska marketingu takhle blízko po volbách? To je holý nesmysl.