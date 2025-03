Špičky STAN se odvracejí od „šmírovací“ vyhlášky. Vymysleli ji úředníci, tvrdí

Změnu, která by umožnila sledování internetové historie a její sdílení se státem, připravovaly pracovní skupiny obou ministerstev. Podle serveru iRozhlas.cz měla pomoct policistům lépe zacílit vyšetřování.

„Kdyby věc nebyla medializována už ve fázi připomínkového řízení, tato kontroverzní část by se tam vůbec neobjevila, to vám můžu zaručit,“ tvrdí nyní pro iDNES.cz ministr vnitra a šéf Starostů Vít Rakušan. A opakuje, že nepodpoří, aby bylo nepřiměřeně narušeno soukromí uživatelů internetu.

Rakušan upozorňuje, že se nejednalo o konečný návrh vyhlášky. “Za finálními návrhy svého ministerstva, tedy takovými, které prošly mou kontrolou a kontrolou mého kabinetu, samozřejmě stojím. Tohle ale není ten případ,“ uvádí. Současnou podobu nechce podpořit ani další člen vlády za STAN, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Také podle místopředsedy Starostů a poslance Jana Laciny návrh neprojde. „Politici o tom nějakou chvíli nemuseli vědět. Když se to dozvěděli, dali dost jednoznačné odmítavé stanovisko,“ prohlašuje.

A potvrzuje to i nejnovější krok Ministerstva vnitra. To nyní uplatnilo připomínku, ve které požaduje, aby z vyhlášky zmizela povinnost operátorů uchovávat cílové IP adresy a čísla portů. Právě tato povinnost by umožňovala sledovat, které stránky uživatelé internetu navštěvují.

„Ministerstvo nepovažuje rozšiřování povinnosti uchovávat provozní a lokalizační údaje za žádoucí, neboť potencionální přínosy nepřevažují potencionální rizika,“ uvádí pro iDNES.cz mluvčí Hana Malá.

„Nebyl to záměr Starostů“

Na dotaz, kdo návrh na sledování historie návštěv webů vymyslel, špičky hnutí STAN nedávají konkrétní odpovědi. „Do vyhlášky to dali nějací lidé z ministerstva. Chápu jejich motivaci mít k dispozici co nejvíc informací, ale my musíme zase hájit soukromí,“ dodává Lacina.

Podobně reaguje i další místopředsedkyně Starostů Michaela Šebelová. „Ministr nemá přehled úplně o všech detailech. Je možné, že někdo něco připravoval, ale to neznamená, že ministerstvo to chce a podporuje,“ sděluje.

Po veřejné kritice návrhu vyhlášky ministr Vít Rakušan podle ní jasně vystoupil s tím, že změnu nepodpoří. „Nepopisovala bych to jako záměr Starostů,“ dodává Šebelová.

Výslednou vyhlášku by vyhlašoval resort průmyslu a obchodu. Ministr Lukáš Vlček na dotaz iDNES.cz reagoval, že „žádné šmírování nedopustí“. „Podoba vyhlášky vychází z diskuze na úřednické úrovni bez jakéhokoliv politického zadání,“ doplnil.

Pohlídáme si to sami

Proti plánu se už minulý pátek postavil premiér Petr Fiala. „Ne. Nic takového za mé vlády fakt realizováno nebude,“ napsal na síti X.

Rakušan návrh kritizoval už o několik hodin dříve se slovy, že „žádný velký bratr nebude“. Že by se ve STAN od změny distancovali až na základě nesouhlasu předsedy vlády z koaliční ODS, ministr vnitra odmítá. „Podobu této vyhlášky si pohlídáme interně a není tedy potřeba, aby ji koaliční partneři zastavovali,“ dodává.

Vládní partneři ze SPOLU už v minulosti záměry Starostů překazili. Naposledy, když neprošel Rakušanem prosazovaný zákaz tlumičů na pistole a revolvery. Z ODS, která je hlavní silou koalice SPOLU, jej nepodpořil ani jeden poslanec.