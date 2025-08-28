Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše

„Andrej Babiš zcela otevřeně mluví o spolupráci s extremisty. Se silami které jsou proruské a nemají pozitivní vztah k demokracii,“ řekl Rakušan v úvodu svého proslovu.
„Posloucháme SPD a slyšíme, že si dělá nárok na ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo školství a ministerstvo obrany, umíte si představit? Já tedy ne a představovat si to nechci,“ pokračoval. Možné spojení hnutí ANO s SPD a Stačilo! pak nazval národní katastrofou.
Vzápětí představil jejich volebního heslo. To zní „Starostové do čela“. Rakušan nastínil tři scénáře, jak by mohla vláda vypadat po volbách. První je kabinet složený z opozičních stran, před kterým právě současný ministr vnitra varuje. Druhou variantou je pokračování stávající vlády pod taktovkou ODS.
„A pak je tady možnost nové, lepší a odvážnější vlády a Starostové se nebudou bát postavit do jejího čela,“ prohlásil Rakušan. Taková vláda by podle něj měla být odvážnější a progresivnější.
Za dobrý výsledek ve volbách bude považovat zisk 15 procent a více. Pokud dostanou od voličů méně něž 10 procent, je připraven funkci předsedy hnutí opustit.
„Málo jsme mysleli na lidi“
K současné vládě měl Rakušan jednu výtku. Málo prý mysleli na lidi, kteří je nevolí. „Málo jsme vysílali signál lidem, že jsme tady pro všechny nezávisle na tom, koho budou volit,“ dodal. Příští vládu by chtěl znovu skládat s koalicí SPOLU a Piráty. Předpokládá, že by v ní role Starostů mohla spočívat v moderování konfliktů, které nastanou mezi ODS a Piráty.
Na pražské Štvanici nechyběli ani všichni krajští lídři. Rakušan je představil a neodpustil si poznámku, že každý z nich kandiduje v kraji, ze kterého pochází. Narážel tak opět na hnutí ANO a Babiše, který se uchází o voliče v Moravskoslezském kraji, přestože žije v Průhonicích u Prahy.
Program Starostové zveřejnili už dříve. Slibují v něm třeba zavedení eura v nejbližším možném termínu, zdanění slazených nápojů, manželství pro stejnopohlavní páry, umožnit eutanazii či dávat na obranu minimálně dvě procenta HDP, případně i více. Starostové chtějí také rozdělovat daně pro kraje tak, aby odpovídaly počtu obyvatel nebo služeb, které vykonávají.
Slovenští marketéři
Za kampaní Starostů stojí slovenští marketéři Michal Repa a Martin Burgr. V minulosti dopomohli ke zvolení v prezidentských volbách Zuzaně Čaputové a Petru Pavlovi.
Pro Starosty ji dosud vymýšleli tak, aby měla pozitivní sdělení a téma „Antibabiš“ se v ní neobjevovalo. Starostové až donedávna tvrdili, že voliči jsou z toho unavení a zároveň se tím chtěli odlišit od koalice SPOLU, která antikampaň dělá.
V poslední době ale Rakušan začal spolupráci s Babišem nahlas odmítat. Reaguje tak i na šířící se spekulace, že by jeho hnutí mohlo být po volbách s ANO ochotné spolupracovat. Aby to dal jasně najevo, svolal pivo s premiérem a lídrem SPOLU Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem. S Fialou se potkali v úterý večer v pražské Malostranské besedě. Připili si na to, že i v příštích čtyřech letech chtějí společně sedět ve vládě bez Andreje Babiše. Hřib na schůzku nedorazil.