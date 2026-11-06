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Šťastný brzy očekává schůzku s Macinkou a Metnarem kvůli ruským hokejistům

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  8:29aktualizováno  8:29
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Ministr Boris Šťastný (Motoristé) přišel podpořit bývalého prezidenta Klause k...

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Ministr pro sport Boris Šťastný očekává, že se do dvou týdnů uskuteční jeho schůzka s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (oba Motoristé), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a zástupci českého hokeje. Tématem budou důsledky rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), že ruské týmy se mohou znovu účastnit hokejových šampionátů. Šťastný to ve čtvrtek oznámil ve Sněmovně na závěr jednacího dne.

Schůzku dal Šťastný do souvislosti s tím, že ruské reprezentantky by se mohly podle rozhodnutí CAS zúčastnit hokejového šampionátu hráček do 18 let, který má být příští rok v Česku.

Ministr zopakoval své nesouhlasné stanovisko s rozhodnutím arbitrážního soudu, který minulý týden obnovil účast ruských týmů na hokejových šampionátech s okamžitou platností. Připomněl, že kvůli rozhodnutí zaslal CAS oficiální protest. Nesouhlasí s tím, aby ruští sportovci po dobu ruské vojenské agrese na Ukrajině startovali na mezinárodních soutěžích pod ruskou vlajkou, symboly a s ruskou státní hymnou.

Podobně se již dříve vyjádřil i premiér a předseda ANO Andrej Babiš, podle něhož by návrat ruských hokejistů do mezinárodních soutěží vytvářel dojem, že válka a zabíjení jsou normální. Naopak předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura uvedl, že sportovci by neměli být trestáni za politická rozhodnutí představitelů svých zemí. Šťastný k tomu ve čtvrtek řekl, že za vyjádření koaličního partnera neodpovídá.

Metnar po pondělním jednání vlády řekl, že rozhodnutí arbitrážního soudu nijak nezavazuje českou vládu k umožnění vstupu ruských sportovců na české území. Stejně jako Šťastný připomněl, že platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace.

Šťastný stejně jako prezident Petr Pavel má za to, že na mezinárodních fórech by do ukončení ruské agrese vůči Ukrajině neměli startovat sportovci pod ruskou vlajkou.

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