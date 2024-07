Kandidát do Senátu Šťastný: Koalice Motoristů a ANO má celorepublikový rozměr. Pojí nás snaha odstranit vládu

Lidovky.cz: Stal jste se předsedou pražské buňky Motoristů sobě. Tedy strany, která se stala kometou červnových voleb do Evropského parlamentu. Přitom v minulosti jste usiloval o post v opozičním hnutí ANO. Proč to tam podle vás nevyšlo?

Loni v létě jsem od pražských představitelů hnutí ANO dostal nabídku kandidovat do Senátu v Praze 12 (senátní obvod č. 17 – pozn. red.). Nabídka mi však dorazila i od jiných subjektů. Nakonec jsem se rozhodl, že pomohu stavět novou dynamickou politickou sílu, kterou dle mého Motoristé sobě jsou. Lépe to odpovídá mému naturelu a ta práce mě nesmírně naplňuje. S hnutím ANO jsme si tak na přímou spolupráci nakonec neplácli, ale uzavřením koalice jsme nalezli cestu, jak ideálně propojit své síly způsobem, který vyhovuje oběma stranám.

Lidovky.cz: Motoristé sobě o své místo na slunci teprve bojují, zatímco hnutí ANO je již zajetou silou. Proč jste si tehdy s hnutím Andreje Babiše neplácli?

V tu dobu jsem řídil proces rozsáhlé akvizice domovů sociálních služeb s významnou nadnárodní společností. Dotýkal se více než tří tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí a také téměř dvou tisícovek zaměstnanců o ně pečujících. Byť jsem byl takovou nabídkou poctěn, nemohl jsem kandidovat. Pokládal bych nezodpovědné, abych – v případě mého volebního úspěchu – riskoval, že se pozici senátora nebudu moct věnovat na sto procent, a to ze zmíněných důvodů. Naopak dnes už je situace zcela jiná, jsem absolutním pánem svého času.

Lidovky.cz: Jak nynější koaliční dohoda mezi Motoristy sobě a hnutím ANO vznikala? Ve vaší tiskové zprávě je uvedeno, že kandidujete jako představitel „Koalice proti vládě“.