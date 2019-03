Šťastný odraz kulky i heroické sestřičky. Co zatím víme o střelbě ve vinohradské nemocnici

PRAHA Malým revolverem střelil v noci z pátku na sobotu do hlavy dva své spolubydlící na nemocničním pokoji čtyřiasedmdesátiletý muž. Jeden z nich zraněním podlehl, druhý se štěstím vyvázl. Proč střílel a jak se po třech týdnech pobytu na hematologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze dostal ke střelné zbrani, zůstává neobjasněno. Server Lidovky.cz přináší souhrn toho, co je k případu zatím známo.

Jak se to stalo?

Dva výstřely se v jednom z pokojů hematologické kliniky nedaleko ulice Ruská ozvaly v pátek okolo jedenácté hodiny večerní. Čtyřiasedmdesátiletý muž, pacient téže kliniky, namířil dvakrát revolver proti dvěma svým spolubydlícím. Po zaznění dvou ran doběhla do pokoje dvojice ošetřujících sester. Jedna z nich nebránícího se střelce odzbrojila, druhá začala s ošetřováním dvou postřelených, kteří krváceli z hlavy.

„Naštěstí se střelec nijak nebránil. Sestry ihned přivolaly policii a také kolegy z anesteziologického a resuscitačního oddělení,“ řekl přednosta hematologické kliniky Tomáš Kozák.

Co se stalo postřeleným spolubydlícím?

Jedním z nich byl pětašedesátiletý muž, který dokončoval léčbu onkologického onemocnění. Ten střelnému zranění hlavy později podlehl. „Když už to vypadalo, že nemoc překonal, byl zavražděn,“ řekl jeho syn ČT a dodal, že systém by měl být nastaven tak, aby k podobným incidentům již nedošlo.

Druhému postřelenému zachránil život odraz kulky od lebky. Kulka ji totiž zasáhla v úhlu, díky kterému nepronikla do vnitrolebeční dutiny, ale pouze se od lebeční kosti odrazila. Muž je mimo ohrožení života.

Proč střílel?

Motivace střelce není dosud objasněna. Podle některých zpráv mu jeho spolubydlící z blíže neupřesněných důvodů vadili, podrobnosti se budou snažit objasnit kriminalisté. Ve hře je také možnost, že možná nepříznivá prognóza vývoje nemoci výrazně ovlivnila mužův psychický stav.

Jak se střelec ke zbrani dostal?

V tom zatím není zcela jasno. Podle personálu kliniky strávil čtyřiasedmdesátiletý muž na lůžku poslední tři týdny, areál nemocnice přitom neměl ani jednou opustit. To by nahrávalo scénáři, podle které si muž zbraň do nemocnice přinesl již na začátku pobytu a celou dobu ji měl u sebe. Tuto verzi ale vyšetřovatelé zatím nepotvrdili. Vzhledem k velikosti zbraně by ale zřejmě neměl být problém tak učinit. Na další dva pacienty totiž pálil z „malého dámského revolveru“, jak střelnou zbraň popsal Kozák. Revolver vlastnil čtyřiasedmdesátník legálně, podle přednosty kliniky měl doma navíc zbraní víc.

Měl povolení k držení zbraní vůbec dostat?

Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka vyšetřovatelé zatím nezvažují průzkum okolností vydání zbrojního průkazu, který mu měl být společně s jeho zbraněmi zabaven, střelcovi. „Na základě zahájeného trestního stíhání bude Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zahajovat správní řízení o zajištění zbraní a odebrání zbrojního průkazu,“ doplnil pro server Lidovky.cz Daněk.

Dalo se tomu zabránit?

Účinně kontrolovat každého, kdo se do rozlehlého otevřeného areálu vinohradské nemocnice dostane, je prakticky nemožné. Ředitel nemocnice Robert Grill deníku MF Dnes řekl, že nemocnici není možné „bezpečně utěsnit“. „Nemocnice musí být nepřetržitě přístupná komukoliv, kdo může být potenciálním pacientem. Zatím nejsou ta bezpečnostní opatření rozvinutá tak, abychom uměli eliminovat třeba vnos zbraní nebo výbušnin,“ doplnil Grill. Podle přednosty Kozáka bylo navíc překvapením, že muž měl k takovému činu vůbec dost sil. „Žádné náznaky toho, že by mohl něco podobného udělat, jsme nepozorovali,“ upřesnil.

Co se dál dělo s obviněným?

Nejprve zůstal na stejném oddělení, kde ke střelbě došlo. Tentokrát už však pod dohledem policie. V neděli večer už soud uvalil na muže vazbu a ten putoval do pankrácké věznice v Praze, kde může pokračovat v léčbě. Vypovídat však zatím odmítá. „Využili jsme práva nevypovídat,“ potvrdil advokát obviněného Martin Hádek.

Kdo se případu věnuje?

V neděli odpoledne na kliniku dorazila soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10, jež rozhodla o uvalení vazby. Případ vyšetřují kriminalisté 1. oddělení pražského Krajského ředitelství, dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze.

Co hrozí střílejícímu pacientovi?

Zatímco ihned po incidentu byl muž vyšetřován pro trestný čin vraždy na dvou a více osobách ve stadiu pokusu, nyní je téměř jisté, že po úmrtí jednoho z mužů dojde k překvalifikování na trestný čin vraždy.

„Případ je ve fázi vyšetřování a po skončení vyšetřování je jedním z možných způsobů ukončení podání návrhu na obžalobu. Obecně se dá říci, že vyšetřování v těchto případech trvá několik měsíců až rok,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Daněk. Muži tak hrozí až výjimečný trest, tedy dvacet až třicet let, nebo doživotí.