Stát bude po Agrofertu vymáhat přes sedm miliard. Kampaň, reaguje firma

  11:07aktualizováno  11:36
Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše, oznámil ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL.
Ministr původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky.

Podle Výborného by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

V původním odhadu částky Výborný nepracoval s dotacemi vyplácenými přímo resortem, které firmy z holdingu pobíraly. Jednalo se mimo jiné o kompenzace za extrémní sucho. „Samozřejmě, že se (kompenzace) poskytovaly i akciovým společnostem, kde koncovým vlastníkem v té době byl člen vlády. No a i na ně a na tyto dotace to dopadá. A to bylo jenom v letech 2017 až 2018, my musíme tohle všechno posčítat,“ uvedl ministr

Úředníci musí dále zjistit, kolik dotací a v jaké výši obdržely potravinářské podniky v letech, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš podle Výborného ve střetu zájmů. Agrofert by měl podle resortu vracet nejen národní dotace, ale i takzvané nárokové dotace na plochu z evropských fondů, které se vrací zpět do unijního rozpočtu.

Jakmile bude mít ministerstvo vše spočítané, začne Státní zemědělský intervenční fond zahajovat správní řízení o navrácení dotací vůči jednotlivým podnikům, kterých je až 90 bez započítání potravinářských firem. Fond by měl řízení zahajovat v příštích týdnech až měsících, řekl Výborný.

Ministr své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ řekl Výborný. Ministr zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.

Ministerstvo si podle Výborného aktuálně nechává zpracovat další analýzu, která má vyhodnotit, zda se zákon o střetu zájmů týká i veřejných zakázek.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

