Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

  11:51aktualizováno  11:51
Stát by měl lidem, kteří si koupili bitcoiny od ministerstva spravedlnosti, vrátit peníze a kryptoměnu si nechat do vyřešení celého případu, prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského, část z nich prodalo v aukcích.
Ministr finanncí Zbyněk Stanjura po představení programu koalice SPOLU (20....

Ministr finanncí Zbyněk Stanjura po představení programu koalice SPOLU (20. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Zásah policistů v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi. (15. srpna 2025)
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
„Z mého pohledu by bylo nejlogičtější, aby ty bitcoiny zůstaly u státu a stát vrátil všechny peníze, které dostal,“ řekl Stanjura. „Pokud se prokáže, že jsou (bitcoiny) z trestné činnosti, tak státu propadnou a stát je potom může prodat,“ doplnil.

Ministr zároveň upozornil, že se stále nepodařilo uspokojivě vyřešit otázku, proč Jiřikovský ministerstvu spravedlnosti kryptoměnu daroval.

„Máte člověka, který byl pravomocně odsouzený na poměrně dlouhou dobu, nebyl to žádný bagatelní nebo nedbalostní trestný čin, a ten člověk se rozhodl, že dá docela významnou částku státu. Většinu z nás napadne, proč to dělá. Já na to žádnou věrohodnou odpověď neznám,“ řekl Stanjura.

Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS) plánuje ve čtvrtek zveřejnit rozšířenou časovou osu událostí spojených s bitcoinovou kauzou. K jasnějšímu vysvětlení celé aféry vyzývá i prezident Petr Pavel.

Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

