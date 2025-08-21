Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

„Z mého pohledu by bylo nejlogičtější, aby ty bitcoiny zůstaly u státu a stát vrátil všechny peníze, které dostal,“ řekl Stanjura. „Pokud se prokáže, že jsou (bitcoiny) z trestné činnosti, tak státu propadnou a stát je potom může prodat,“ doplnil.
Ministr zároveň upozornil, že se stále nepodařilo uspokojivě vyřešit otázku, proč Jiřikovský ministerstvu spravedlnosti kryptoměnu daroval.
„Máte člověka, který byl pravomocně odsouzený na poměrně dlouhou dobu, nebyl to žádný bagatelní nebo nedbalostní trestný čin, a ten člověk se rozhodl, že dá docela významnou částku státu. Většinu z nás napadne, proč to dělá. Já na to žádnou věrohodnou odpověď neznám,“ řekl Stanjura.
Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS) plánuje ve čtvrtek zveřejnit rozšířenou časovou osu událostí spojených s bitcoinovou kauzou. K jasnějšímu vysvětlení celé aféry vyzývá i prezident Petr Pavel.
Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.