Stát chce ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let včetně OSVČ. Hradit se má, dokud budou školy zavřené

Praha Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Shodla se na tom ve čtvrtek vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Návrh nového zákona dostane v úterý ke schválení Sněmovna. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let pak dostanou nově ošetřovné 424 korun na den.



Ošetřovné se nyní vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Na dávku z nemocenského pojištění mají nárok jen zaměstnanci. Vláda souhlasila s tím, aby stát od desátého, respektive sedmnáctého dne ošetřovné doplatil.



„Ošetřovné by mohly nově čerpat všechny rodiny s dítětem do třináctých narozenin. Je to 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,“ uvedla ministryně. Dodala, že ošetřovné získají i ty rodiny, které se po zavření stacionářů musí postarat o svého staršího či handicapovaného člena s uznaným stupněm závislosti na pomoci.

Rodiče nové žádosti posílat nemusí

Nový zákon by měl platit zpětně po celou dobu uzavření škol. Rodiny, které ošetřovné už čerpají a po devíti dnech jim skončí, nebudou muset posílat novou žádost. Rodiče starších školáků mohou získat podporu zpětně, když o ni požádají přes svého zaměstnavatele a splní podmínky, upřesnila ministryně.

Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 000 lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun.

Podporu od státu by měli dostat i rodiče z řad živnostníků. Program pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) má ministerstvo průmyslu, převzalo původní návrh resortu práce. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let by měli podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) dostávat denní ošetřovné 424 korun, tedy téměř 14.000 korun za měsíc. Podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci. OSVČ požádají o dávku živnostenský úřad.