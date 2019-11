Stát chce srazit počet pijanů na polovinu. Omezí reklamu na alkohol, podpoří prevenci

8. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Luboš si rád zajde do hospody, kde vypije „až osm kousků“. Navštěvuje ji alespoň jednou do měsíce. „Pročistím si tím hlavu,“ mává lehkovážně rukou. Dělá to tak každý sedmý Čech. I proto se řadíme mezi země s vysokou spotřebou lihu na hlavu.

Brzy by se ale situace měla změnit. Stát si dal závazek, že počet lidí, kteří rizikově konzumují alkohol, zredukuje do deseti let na polovinu. Vyplývá to z vládního materiálu Zdraví 2030, jehož cílem je určit směr rozvoje zdravotní péče v příštích letech.