Stát chystá velkou osvětu k očkování proti covidu. Experti ale tvrdí, že kampaň měla začít mnohem dříve

Praha Byť mezi odborníky panuje shoda, že očkování proti koronaviru je pro lidstvo jedinou šancí na „normální“ život bez všemožných zákazů a omezení, vakcíně Češi naklonění zatím příliš nejsou. Ministerstvo zdravotnictví s tím hodlá pohnout – pomocí komunikační kampaně. Spuštěna má být v lednu.

„Cílem kampaně bude obecně podpořit očkování proti nemoci covid-19, neboť se jedná o nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě – a doufejme, že i natrvalo – zastavit šíření epidemie,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Z průzkumu veřejného mínění, který si u agentury STEM objednalo ministerstvo zdravotnictví, vyplývá, že 40 procent Čechů je rozhodnuto se nechat očkovat, ve vyšších věkových kategoriích jde o nadpoloviční většinu. Dalších 40 procent lidí se očkovat nechce a 20 procent je nerozhodnutých. „Naším úkolem je poskytnout těm nerozhodnutým informace, aby se mohli svobodně rozhodnout,“ uvedl k tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Odborníci oslovení serverem Lidovky.cz však upozorňují, že stát měl začít s osvětou mnohem dříve. „Obecná kampaň, jež mohla účinně pomoci ovlivnit pohled veřejnosti na očkování proti covidu, měla odstartovat už dávno,“ uvedl Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Nejzazší termín dle něj byl o letních prázdninách. „Třeba Německo a Velká Británie zahájily kampaň už v létě. V Anglii pracují na osvětě velmi intenzivně, teď ji chtějí zacílit na určité skupiny obyvatelstva, které mají pochybnosti a obavy,“ popsal Dvořáček.



S jeho názorem souzní i šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který vede epidemiologickou skupinu při ministerstvu zdravotnictví. „V naší pracovní skupině dlouhodobě upozorňujeme na to, že kampaň měla u nás dávno běžet. Začínat v lednu je pozdě,“ řekl vakcinolog a epidemiolog.

Zároveň však připustil, že start kampaně organizované státem obecně s sebou přináší značnou byrokratickou zátěž. „To bohužel my jako odborníci neovlivníme. Nevýhodou chodu státního aparátu je, že všechny věci dělá relativně pomalu. Domníval jsem se, že během pandemie a nouzového stavu by se to mohlo urychlit, ale byl jsem vyveden z omylu,“ přiznal Chlíbek. Být to prý na něm, odstartoval by kampaň hned po prázdninách. „Měla vypuknout hned, jak bylo zřejmé, že se na trhu začnou objevovat vakcíny,“ uvedl.

Dvořáček v té souvislosti poukázal na informační kampaně k vakcinaci proti chřipce, jež dle něj zpravidla začínají i několik měsíců před termínem doporučeným pro očkování. „Názor lidí nezměníte ze dne na den, musíte na tom intenzivně pracovat,“ vysvětlil šéf AIFP.

Na lhůty a náležitosti související s dodržením nezbytné byrokracie se odvolává i resort zdravotnictví. Stát na kampaň k propagaci vakcíny vyčlenil sumu 50 milionů korun. „Advokátní kancelář, vybraná na základě výběrového řízení, nyní připravuje dokumentaci pro výběrové řízení na samotnou mediální kampaň. Naším cílem je zajištění maximální transparentnosti při zadávání zakázky takového finančního rozsahu,“ řekla mluvčí resortu Peterová.

Blatným řízený úřad vybral ze sedmi adeptů advokátní kancelář MT Legal, s.r.o. Za vypracování dokumentace jí erár pošle na základě smlouvy 98 tisíc korun bez DPH, za případné další služby pak 2100 korun bez DPH za každou započatou hodinu práce.

Protože se celý proces teprve rozbíhá, není jasné, kdo se o podobu kampaně postará. I proto teď ministerstvo nechce uvádět bližší detaily ani to, kterými komunikačními kanály hodlá informace k lidem dostat. „Chceme však zasáhnout co nejširší část populace, kampaň tedy bude vedena napříč mediálním spektrem,“ uvedla Peterová.

Potýkání se s dezinformacemi

Ministr Blatný uvádí, že jeho cílem je proočkovat alespoň 65 až 70 procent populace. Sám přiznává, že tu snahu nejvíc ničí dezinformace, jež se kolem očkovací látky šíří. „Tři nejčastější o vakcíně proti koronaviru jsou, že byla vyvinutá za příliš krátkou dobu, že způsobí nemoc samotnou a že je nebezpečná,“ vyjmenoval. V chystané kampani proto chce reagovat i na šíření těchto „fake news“. Jeho úřad s tím už částečně začal, nejen na svých webových stránkách.

„Právě se rozbíhá úvodní část mediální kampaně, cílíme třeba i na posluchače rádií,“ uvedla mluvčí resortu Peterová. Zatím však jde jen o menší informační osvětu, její hlavní díl se odehraje v lednu.



„Ministerstvo musí hlavně uklidnit veřejnost. Ve velké komunikační kampani musí vysvětlit, jak probíhá hodnocení vakcíny, jak se schvaluje, že jde o bezpečný proces, a podobně,“ řekl Dvořáček. I on si myslí, že je nutné se zaměřit na potíraní mýtů a dezinformací. „Na sociálních sítích běhá tolik nesmyslů a nepravd, jež opravdu nemají nic společného s realitou. Proti tomu musíme bojovat a aktivně s tím pracovat,“ dodal šéf Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.