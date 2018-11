Stát couvá, zmírňuje zákaz RoundUpu. Od ledna se nebude moci používat na sušení obilovin a řepky

Praha Stát odstoupil od plošného zákazu využívání herbicidních látek s účinnou látkou glyfosát. Od ledna se však nebude moci používat na urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely - u obilovin a řepky. Za porušení těchto podmínek bude hrozit ztráta dotací a pro právnické osoby až čtyřmilionová pokuta, sdělil v pondělí mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Původně ministerstvo hovořilo o zákazu plošného využívání tohoto herbicidu, který je známý pod značkou RoundUp.

Jak vysvětlil tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek, na trhu zatím není vhodná alternativa pro tento herbicid. Zemědělský svaz ČR byl plánovaným plošným zákazem dříve zaskočený, dle pondělního vyjádření předsedy svazu Martina Pýchy je současné nařízení akceptovatelné. Zemědělcům však podle něj vzrostou náklady a kvalita zrna nemusí být tak vysoká jako v současnosti, opatření však chápe. Stoupající náklady podle něj ponesou čeští zemědělci, do spotřebitelských cen se nepromítnou, protože výrobci se orientují podle evropských cen.



Podle mluvčího ministerstva se k plošnému zákazu nepřikročilo právě kvůli komunikaci s odbornými svazy, ale také s dozorovými orgány. Podle něj tak zůstanou srovnatelné podmínky se zahraničím a bude možné udržet konkurenceschopnost českých zemědělských podniků.

„Nová opatření se zaměří na jeho používání na plodiny s potravinářským účelem, protože to vnímáme jako nejrizikovější. Zákaz předsklizňové aplikace přípravků obsahující účinnou látku glyfosát tak zahrnuje veškeré aplikace v polních plodinách, které mohou být následně sklizeny pro potravinářské účely,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Zákaz nebude platit na využívání herbicidu v městkých zastavěných oblastech nebo v okolí železničních tratí, po čemž volaly některé ekologické organizace. Agrární komora ČR však jeho omezení v těchto místech podpořila.

Omezení začnou platit od ledna. Evropská komise loni v prosinci prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává. Rovněž upozornila na to, že za schvalování, používání nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu zodpovídají jednotlivé členské státy, pokud jde o jejich používání na jejich územích. Komise dodala, že v EU se schvalují pouze látky, pro které existují objektivní důkazy bezpečného používání. „To sice obnovilo schválení účinné látky glyfosát, současně však umožnilo členským státům, aby na národní úrovni rozhodly o omezení jejího použití,“ dodalo již dříve české ministerstvo.

Karcinogenní glyfosát

Chemickou látku glyfosát, která se používá v přípravcích na odstraňování plevele, označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný.

Americká biotechnologická společnost Monsanto, která vyrábí přípravky na ochranu rostlin, čelí několika tisícům žalobám. V červenci prohrála soudní spor i 289 milionů dolarů (více než 6,4 miliardy korun). Podle rozsudku mimo jiné Roundup způsobil rakovinu muži z Kalifornie.

Ministerstvo uvádí, že za posledních šest let se snížilo používání pesticidů v ČR o 7,1 procenta. Účinné látky glyfosát se v roce 2013 spotřebovalo v ČR 935 000 litrů, loni to bylo 750 000 litrů.