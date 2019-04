Stát dá do nemocnic 71 miliard. 'Na Bulovce můžete rovnou točit válečný film,' glosuje ředitel

PRAHA Fakultní poliklinice na pražském Karlově náměstí se přezdívá Kachlíkárna a při vstupu do ní padá úzkost i na zdravého člověka. Na vlastní oči se tam příchozí přesvědčí, jak zoufale potřebují velké státní nemocnice peníze na modernizaci budov. Jenom Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) odhaduje nutnou investici zhruba na šest miliard korun.

Pomoci řešit tento problém by mohl vládní Národní investiční plán, který konkrétně na zdravotnictví myslí s celkovou částkou 71,5 miliardy korun do konce roku 2030. Peníze půjdou hlavně do areálů nemocnic, IT a přístrojové techniky.

Celkem chystá vláda sedm strategických akcí, mezi nimiž je třeba výstavba největší tuzemské porodnice v Brně, pavilonu chirurgických oborů v Plzni či centrálního urgentního příjmu v pražské Thomayerově nemocnici. Stát na ně dá souhrnem 12 miliard, něco přidají i jednotlivé nemocnice.

Sedm schválených strategických investic do nemocnic.

Na špatný stav zdravotnických objektů upozorňují ředitelé v seriálu rozhovorů LN Kapitáni velkých nemocnic. Podle nich by jen na investice do budov bylo potřeba přes 40 miliard. „Na Karláku a na Bulovce můžete rovnou točit válečný film,“ glosuje situaci Robert Grill, šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Toto zařízení, založené císařem Františkem Josefem I., by podle Grilla na opravy budov potřebovalo kvalifikovaným odhadem 3,8 miliardy korun. Jím také zmiňovaná Nemocnice Na Bulovce by spolykala na rekonstrukce až šest miliard. Za takové peníze už lze pomalu postavit nový středně velký špitál.

„Celkově je možné podinvestovanost státních nemocnic odhadnout na desítky miliard,“ potvrzuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

O závažnosti problému svědčí i to, že velké státní nemocnice poskytují zhruba polovinu veškeré zdravotní péče v Česku. Špatný stav budov tak může tuto péči ohrozit.