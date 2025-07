Ministerstvo spravedlnosti před několika dny v Registru smluv zveřejnilo smlouvu na poskytování právních služeb v souvislosti se skandálem s darováním bitcoinů. Tu uzavřelo s advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři.

„Do 31. srpna advokát podá stručnou písemnou zprávu o výsledcích šetření, pojmenování případných etických pochybení, porušení právních norem a doporučení pro potřebné změny v interních postupech státních orgánů i v legislativě. Následně projedná s klientem a dalšími subjekty výsledky šetření a bude poskytovat následné právní služby vyžadované klientem,“ píše se ve smlouvě s tím, že právní služby bude poskytovat advokát David Uhlíř.

Resort za to zaplatí zaplatí 387 tisíc korun. Odměna pro Uhlíře bude podle jeho slov nižší.

Smlouva o koordinačních službách v bitcoinové kauze. | foto: iDNES.cz

„To, co je uveřejněno v Registru smluv, je samozřejmě pravda. Jenom bych rád vysvětlil, že to není moje odměna. To je palmáre (odměna, která se obvykle vyplácí advokátovi za jeho služby pozn. red.) advokátní kanceláři pro kterou pracuji. Já dostanu nižší částku. Advokacie je podnikání jako každé jiné, má nemalé náklady,“ vysvětlil pro iDNES.cz David Uhlíř.

Současně poznamenal, že není v dané advokátní kanceláři společníkem. „Nechci to rozebírat, ale chci, aby bylo jasné, že to není moje osobní odměna,“ doplnil.

Kancelář má smlouvu s ministerstvem spravedlnosti uzavřenou do konce září. „Nic dalšího, než je uvedeno ve smlouvě, jsem od ministerstva nedostal, a to ani kancelář pro kterou pracuji. Je to jediná odměna, která byla sjednaná,“ doplnil s tím, že nepředpokládá, že by pro resort pracoval déle.

„Čtu si dokumenty a hledám souvislosti“

Bývalý ústavní soudce a advokát Uhlíř se koordinátorem na objasňování bitcoinové aféry stal v červnu. Nedávno v rozhovoru pro Seznam zprávy přiznal, že o kryptoměnách před vypuknutím kauzy nic nevěděl.

Zpráva o bitcoinové aféře, která stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka, by podle Uhlíře měla být hotová v polovině srpna. Půjde o stručný popis průběhu událostí, kde došlo k politickému či právnímu pochybení a návrhy opatření pro statutární orgány.

Do té doby chce Uhlíř ještě získat informace například od ministerstva financí či Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Přistupuji k tomu stejně jako ke každé jiné kauze, jako jsem to dělal v roli advokáta nebo soudce. Čtu si dokumenty a hledám souvislosti. Ptám se lidí,“ uvedl nedávno.

„Jsem velmi překvapen tím, co se odehrálo“

Uhlíře do funkce jmenovala ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Do komunikace měl podle ní vnést právní, akademický a justiční pohled. Podle jejích představ by měl pravidelně, věcně a bez spekulací informovat o objasňování kauzy veřejnost.

Už při nástupu do funkce Uhlíř zmínil, že bitcoinovou kauzu zatím sledoval jen z veřejných zdrojů. „Mám-li to říct velmi mírně, jsem velmi překvapen tím, co se odehrálo,“ řekl.

Na zapojení Uhlíře do šetření se shodli zástupci všech koaličních stran. Proti jmenování byli opoziční Piráti, podle poslance Jakuba Michálka by se měl kauze věnovat Nejvyšší kontrolní úřad a experti na praní špinavých peněz. Hnutí ANO a SPD se schůzky nezúčastnily.

Bitcoinová kauza vypukla v květnu. Ministerstvo spravedlnosti tehdy oznámilo, že získalo kryptoměnu v hodnotě miliardy korun jako dar. Později se ale ukázalo, že bitcoiny resortu daroval odsouzený překupník s drogami Tomáš Jiřikovský.

Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli kauze rezignoval a následně pozastavil i své členství v ODS. Opozice v čele s hnutím ANO také v reakci na kauzu vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, to ale kabinet premiéra Petra Fialy ustál.