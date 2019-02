Stát nakonec odškodní i smrt způsobenou očkováním. Vojtěch tvrdí, že o původním záměru nevěděl

Praha Ministerstvo zdravotnictví má převzít odpovědnost za škody způsobené povinnou vakcinací. Sepsalo kvůli tomu nový zákon, který má brzy projednat vláda. Jak ale upozornily středeční LN, návrh nepočítal s odškodněním za úmrtí. To se ale po středě změní. Stát chce vyplácet peníze i v případě, že v důsledku očkování někdo zemře.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nechá návrh zákona změnit ještě předtím, než ho ponese na vládu. LN řekl, že o záměru neplatit odškodné v případě úmrtí nevěděl a zjistil to až z novin.



„Pokud dítě v důsledku očkování zemře, tak náš záměr je, aby odškodnění poskytnuto bylo. Nebude to tak, že by smrt nebyla odškodňována. Na druhou stranu je třeba říci, že zatím neevidujeme žádný případ, kdy by někdo v důsledku očkování zemřel,“ řekl LN Vojtěch.

Až do roku 2014 nesl odpovědnost za nežádoucí účinky očkování lékař, i když při aplikaci vakcíny nepochybil. Změna občanského zákoníku to ale zrušila. Od té doby není za újmu odpovědný nikdo a nikdo ani žádné odškodnění nevysoudil. Po nápravě volal už tehdy Ústavní soud, stát s ní přichází ale až nyní.

Stát nebude vždy požadovat prokázání souvislosti

Návrh zákona, který mají LN k dispozici, počítá s vyměřením odškodného podle metodiky Nejvyššího soudu stejně jako u jiných případů újmy na zdraví. Klíčovým bodem ale je, že stát nebude vždy požadovat prokázání souvislosti mezi podáním očkovací látky a zdravotním následkem. To se totiž prokazuje jen velmi těžko.

Případy, za které bude stát skutečně odškodňovat i bez nutnosti prokazovat souvislost, definitivně určí vyhláška, kterou vydá ministerstvo. Obsahem chystané vyhlášky, o které detailně informovaly už dnešní LN, je výčet případů, u nichž se stanovuje „vyvratitelná domněnka“, že pokud nastanou uvedené následky, a to v době, kterou vyhláška také definuje, způsobilo danou újmu povinné očkování.

„V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, předmětem standardního prokazování,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona.