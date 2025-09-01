Stát podepsal smlouvu na pronájem gripenů do roku 2035, pak je nahradí F-35

  15:50aktualizováno  15:50
Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat 12 letounů JAS-39 Gripen. Ministerstvo obrany v pondělí podepsalo smlouvu na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,695 miliardy korun včetně DPH, informoval úřad na webu.
Letoun Gripen českých vzdušných sil nad Islandem

Letoun Gripen českých vzdušných sil nad Islandem | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Vláda nabídku projednala už na konci června. Cena podle ministerstva zahrnuje kromě pronájmu 12 stíhaček také peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun včetně DPH Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci gripenů.

Smlouvu za českou stranu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, za švédskou stranu generální ředitel státní vyzbrojovací agentury FMV Mikael Granholm.

Česko si nyní od Švédska pronajímá 14 letounů za zhruba 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Prodloužení pronájmu má zajistit jejich využívání českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35.

