Stát přiznal exkancléři Mynářovi odškodné za stíhání v dotační kauze

„Žadateli bude vyplacena náhrada za náklady na obhajobu ve výši 272 068,50 korun a dále za nemajetkovou újmu z titulu nezákonného trestního stíhání i z titulu nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení ve výši 200 tisíc korun,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
Mynář o kompenzaci požádal poté, co ho loni v lednu zlínský krajský soud zprostil obžaloby v případu údajně neoprávněně získané dotace na výstavbu penzionu Malovaný v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Trestní stíhání trvalo přibližně pět let.
Policie začala Mynáře stíhat v roce 2021 kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Podle žalobce se měl podílet na žádosti o téměř šestimilionovou evropskou dotaci pro společnost Clever Management, jejímž byl v roce 2011 jednatelem.
Státní zástupce tvrdil, že v žádosti nebylo uvedeno, že na stejný objekt už byla v roce 2008 poskytnuta třináctimilionová dotace od ministerstva školství. Budova měla původně sloužit jako ubytovna pro sportovce spolku Chřibák, kde Mynář působil jako hospodář. Projekt ale nebyl dokončen a stavbu převzala firma Clever Management.
Soudy však dospěly k závěru, že se nepodařilo prokázat úmyslnou manipulaci ani zamlčení informací s cílem získat dotaci. Mynář proto byl obžaloby zproštěn a vinu dlouhodobě odmítal.
Spornou dotaci během řízení v roce 2023 vrátil ministerstvu pro místní rozvoj. Podle serveru iRozhlas.cz po pravomocném zproštění viny už o její opětovné získání neusiluje.