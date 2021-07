Stát rozšiřuje program Živel. Odškodnění za tornádo dostanou i lidé s rozestavěným bydlením

Praha Lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení, budou moci podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) získat dotaci až dva miliony korun a další až tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru z programu Živel. Z pravidel pro čerpání pomoci byl zároveň odstraněn požadavek, že žadatel nesmí být tři roky před podáním žádosti v úpadku nebo likvidaci. Změny v pondělí schválila vláda, uvedla Dostálová na twitteru.

Obyvatelé zasažených oblastí, kteří zahájili stavbu obydlí v souladu se stavebními předpisy, ale nestačili ho dokončit, budou moci podle Dostálové uplatnit v programu Živel výdaje na obnovu stavby do původního stavu.



V případě nezkolaudovaných obydlí by se podle materiálů na vládu, které připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), mělo jednat nejvýše o desítky hlavně rodinných domů. „Podpora se však tím stane jednotná pro všechny dokončené i rozestavěné stavby pro bydlení a lze tím předejít případnému znevýhodnění osob, které výstavbu rozestavěné stavby pro bydlení nedokončily. Negativní sociální následky by v případě nerozšíření předmětu nařízení mohly převýšit závažnost dopadu poskytnuté finanční podpory státu do státního rozpočtu,“ uvedl úřad v dokumentech.

Pomoc z programu si smějí nárokovat lidé pojištění i nepojištění. MMR nedávno provedlo změnu pravidel, kdy lidem, kteří mají pojištění, se do celkových nákladů počítá místo celého pojistného plnění 70 procent.

V podmínkách dotačního titulu dosud stálo, že žadatel nesměl být tři roky před podáním žádosti o podporu v úpadku ani v likvidaci. V této situaci se požadavek podle Dostálové ukázal jako nepřiměřeně přísný, a proto ho v pondělí vláda zrušila. Lidé by ale nadále měli čestným prohlášením potvrdit, že v době podání žádosti o pomoc nejsou v úpadku či likvidaci ani jim to nehrozí.

Žádost do programu Živel přijímá od 2. července Státní fond podpory investic, k 14. červenci jich evidoval 759.