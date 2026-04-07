Stát vybízí pumpaře, aby zdražili, kritizuje opozice stropové ceny paliv

Autor:
  17:15aktualizováno  17:15
Opoziční politici nesouhlasí s vyhlášenými stropovými cenami pohonných hmot. Upozorňují například na to, že jsou vyšší než současné průměrné ceny. Podle šéfa ODS Martina Kupky tak vláda dává pumpařům možnost zdražit. Litr benzinu bude ve středu stát maximálně 43,15 korun, naftu pak lidé koupí za 49,59 korun za litr.
Tisková konference poslaneckého klubu ODS. Na snímku u mikrofonu Martin Kupka (ODS). (10. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

6 fotografií

Předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka na sociální síti X upozornil, že vyhlášené cenové stropy jsou vyšší, než průměrné ceny na trhu. „Stát tak v podstatě vybízí pumpaře, že klidně můžou zdražit,“ uvedl.

To kritizoval také bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „I když odpustí 2,35 Kč na spotřební dani, maximální cena nafty je vyšší než dnes. Mně tahle komedie vlády nedává smysl. Lidé umějí počítat,“ napsal.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel poukázal na to, že zastropování cen a snižování daní selhalo v Maďarsku. Vláda podle něj jedná nesystematicky. „Alena Schillerová dnes navíc nezodpověděla to nejdůležitější: kolik to bude stát a kde na to vezmeme? A co když Trump, kterého tak velebili, nebude schopen konflikt ukončit? Budeme mít dostatek paliv?“ reagoval.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zastropování cen paliv přirovnal k „návratu ke covidovému chaosu“. „Andrej Babiš opět rozehrává přehlídku populistických gest, která ve výsledku nic neřeší,“ uvedl.

„Je zajímavé sledovat tu mentální gymnastiku, kterou předvádí vládní představitelé ve svých komentářích. Zatímco dříve mohla za drahý benzín, naftu, potraviny, energie atd. zlá Fialova vláda a nikoli válka, tak teď za drahý benzín, naftu a rostoucí inflaci nemůže Babišova vláda,“ uvedl exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na další den. Cenové stropy bude úřad určovat každý den. Maximální cena nafty bude ve středu 49,59 korun za litr, benzin bude stát nejvýše 43,15 korun za litr. Omezení se nevztahují na prémiové produkty. O zastropování marží distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu rozhodla vláda minulý týden.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.