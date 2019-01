Stát vyplatil v roce 2018 stranám a hnutím přes půl miliardy korun, nejvíce získalo ANO

PRAHA Přes půl miliardy korun vyplatil loni stát na příspěvcích politickým stranám a hnutím. Je to asi polovina proti roku 2017, kdy stát navíc platil úspěšným stranám příspěvek na úhradu nákladů za volby do Sněmovny. Zhruba čtvrtinu z celkem 560 milionů vyplacených korun získalo vládní hnutí ANO, a to zejména díky vysokému počtu poslanců. Stát vyplatil příspěvek 34 subjektům. Vyplývá to z informací, které v úterý zveřejnilo ministerstvo financí.

ANO získalo 147,3 milionu korun, z toho 70,2 milionu korun tvořil příspěvek na poslanecké mandáty. Finančně druhou nejúspěšnější stranou zůstala druhá vládní strana ČSSD, které stát vyplatil 84 milionů korun. Největší podíl z ní tvořil příspěvek na mandáty krajských zastupitelů, za které sociální demokraté získali 31,3 milionu korun.



Z opozičních stran vyplatil stát nejvíc ODS, která získala 69,7 milionu korun. Lidovcům stát vyplatil 51,8 milionu korun, komunistům 46,6 milionu korun. SPD Tomia Okamury získala 34,3 milionu korun, Piráti 33,5 milionu korun, STAN 31,6 milionu korun a nejméně peněz ze sněmovních subjektů získala TOP 09, které stát vyplatil 29,5 milionu korun. Z mimosněmovních stran byli nejúspěšnější Starostové pro Liberecký kraj, kteří získali příspěvky 6,3 milionu korun.

Stát vyplácí stranám za každého poslance nebo senátora 900 000 korun ročně, za každého krajského zastupitele nebo zastupitele hlavního města Prahy 250 000 korun. Kromě toho mají strany, které nepronikly do Sněmovny, ale získaly ve sněmovních volbách přes tři procenta hlasů, nárok na roční dotaci šest milionů korun, k níž se přičítá 200 000 korun za každou započatou desetinu procentního bodu. Vzhledem k výsledkům voleb v roce 2017 ale nárok na tuto dotaci nemá žádný subjekt. Strany, které získaly přes pět procent hlasů a dostaly se tak do Sněmovny, mají po deseti milionech korun ročně.

Vyplacené příspěvky politickým stranám v letech 2017 a 2018 (v milionech Kč): Strana nebo hnutí 2017 2018 ANO 263,7 147,3 ČSSD 142,3 84 ODS 112,8 69,7 KDU-ČSL 79,7 51,8 KSČM 99,7 46,6 SPD 66,9 34,3 Piráti 65,2 33,5 STAN 44,6 31,6 TOP 09 40,6 29,5 Starostové pro Liberecký kraj 6,3 6,3 Zelení 11,2 5,5 Strana práv občanů 4,9 4,2 Strana soukromníků 1,7 1,7 SNK Evropští demokraté 1,5 1,5 Občané patrioti 1,4 1,4 Nestraníci 1,2 1,2 Jihočeši 2012 1 1 Hnutí pro Prahu 11 0,9 0,9 Občané spolu - nezávislí 1,1 0,9 Ostravak 0,9 0,9 Severočeši.cz 2,3 0,9 Spojení demokraté - sdružení nezávislých 0,9 0,9 Senátor 21 - 0,8 Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 0,8 0,8 Karlovarská občanská alternativa 0,5 0,5 Politické hnutí Změna 0,5 0,5 Svobodní 8,4 0,5 Východočeši 0,5 0,5 Hradecký demokratický klub 0,3 0,3 Občané pro Budějovice 0,3 0,3 ProOlomouc 0,3 0,3 Starostové a osobnosti pro Moravu 0,3 0,3 Žít Brno 0,3 0,3 Marek Hilšer do Senátu - 0,2

Zdroj: Ministerstvo financí