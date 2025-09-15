Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí

Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka, který je obviněný z ovlivňování zakázek, a jeho ženy. Týká se to nemovitostí i bankovního účtu. Ludvíkův advokát Josef Monsport proti zajištění podal stížnost. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Policie stíhá v motolské kauze 18 lidí. Ludvík nadále zůstává ve vazbě.
Žalobkyně Ludvíkovi zajistila mimo jiné rodinný dům a další pozemky, ale také účet vedený na jméno jeho ženy. Zajištění se týká nejen peněz, ale i cenných papírů nebo podílových listů.

„Zajištění se vztahuje i na peněžní prostředky, které na portfoliový účet dodatečně dojdou,“ uvedla podle serveru státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková v dokumentu, který byl vložen do katastru nemovitostí.

Ludvík je nyní ve vazbě déle než půl roku. S postupem žalobkyně nesouhlasí. „Zajištění majetku nemá relevantní důvod, žádná škoda reálně nevznikla i přes snahu to tvrdit. Byla proti tomu podána stížnost,“ sdělil Seznam Zprávám Monsport. Již delší dobu je obstaven také majetek Ludvíkova bývalého náměstka Pavla Budinského, který je v motolské kauze rovněž obviněný.

Ludvík i Budinský zůstávají ve vazbě

Podle serveru žalobkyně v dokumentu uvedla, že Ludvíkovi zajistila majetek kvůli způsobené škodě, kterou vyčíslila ministerstva zdravotnictví, financí a životního prostředí na více než 1,2 miliardy korun. Tato částka odpovídá výši zakázky na rekonstrukci Modrého pavilonu v Motole, kterou získala společnost Geosan Group.

Kriminalisté tvrdí, že Ludvík a Budinský se nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Mezi stíhanými jsou i dva představitelé stavební firmy Geosan Group – bývalý generální ředitel a spolumajitel Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel. Právě oni podle policie dojednávali s Ludvíkem a Budinským dotační podvod. Obviněný je rovněž advokát Miroslav Jansta, který byl na začátku srpna propuštěn z vazby. Podle policie pomáhal Ludvíkovi a Budinskému s praním špinavých peněz.

Ludvík i Budinský zůstávají ve vazbě, jejich stížnosti pražský městský soud zamítl. U Ludvíka soud vyhověl státní zástupkyni a rozšířil vazební důvody vedle obavy z útěku i o obavu z pokračování v trestné činnosti.

