Stát zřejmě umožní i ‚soukromé‘ testy na koronavirus. Nyní přemýšlí, co privátním laboratořím promine

Praha Zájemci o test na Covid-19, které lékaři odmítnou, se budou moci opět nechat vyšetřit i u soukromníků. Teď mají smůlu.

Jen od pondělního rána do brzkého odpoledne volalo do soukromé laboratoře Tilia Laboratories padesát lidí. Všichni se chtěli nechat otestovat na virus Covid- -19. Tilia nyní ale musí zájemce odmítat, přestože má odbornost i vybavení. Ministerstvo zdravotnictví to zakázalo kvůli formalitě – nemá smlouvu s pojišťovnou.

Stát chce nyní soukromé laboratoře do procesu zjišťování nákazy vpustit. Jestliže má někdo obavu proto, že mu třeba mokvá kůže, a chce mít jistotu, že to s obávaným koronavirem nesouvisí, měl by mít možnost. Nyní nemocnice dělají testy těm, kdo byli v rizikové oblasti a mají příznaky, případně trávili čas s někým nakaženým.

„Pokud někdo usoudí, že člověk není oprávněn k testu ve státním systému, což se samozřejmě může stát, měl by dotyčný mít možnost nechat se otestovat v systému privátních laboratoří,“ řekl serveru Lidovky.cz epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Soukromé laboratoře nemohou testy provádět, protože povětšinou nesplňují všechny potřebné požadavky. Stát teď povede diskusi o tom, co je možné privátním pracovištím prominout, aby mohla zájemcům, kteří za test zaplatí, vyhovět. Podle Prymuly je možné opomenout například to, že nemají smlouvu s pojišťovnou, jako tomu je v případě Tilie. Musí však splňovat požadavky na odbornost a kvalitu.

„Chtěli bychom, aby to bylo asi deset laboratoří, které by fungovaly vedle těch státních, ale je otázka, jestli o to bude zájem. Nechceme, aby komerční testování řešil státní systém, aby se jeho kapacita nepřetížila,“ dodal Prymula.

Náměstek ministerstva zdravotnictví by byl rád, kdy byly konkrétní laboratoře pohromadě ještě tento týden. Pokud by mezi soukromníky zájem nebyl, přišlo by do úvahy uvolnění laboratoří ve státním systému. I ty by pak mohly odebírat vzorky pouze na žádost pacienta, za úhradu.

Laboratoře se tomu nebrání. Zmíněná Tilia odebírala vzorky zájemcům do minulého týdne. U dvou lidí, které předtím nemocnice odmítly, vyšly testy pozitivní. Ministerstvo zdravotnictví následně sdělilo, že Tilia neplní formální požadavky, a testovat nemůže. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navíc oznámil, že lékařka je v Nemocnici Na Bulovce, protože odebírala vzorky nestandardně. Jenže to nebyla pravda. Vojtěch se za to později omluvil.

Vše potřebné máme

„Jsme profesionálové a vše potřebné pro testování máme, kdyby stát usoudil, že naše služby potřebuje, stačí nám to sdělit, ale oficiálním způsobem, aby zase nevznikaly žádné nepříjemnosti,“ sdělila serveru Lidovky.cz vedoucí laboratoře Tilia Soňa Peková.

Na pracoviště se denně obrací desítky lidí. Tilia je ale musí odmítat. Podle Pekové mohou mít virus i lidé, kteří mají velmi mírné, nebo dokonce žádné příznaky. Na základě vyšetření je přitom laboratoř schopná rozpoznat i nízké množství viru v těle, i když člověk třeba ještě příznaky nemá.

Stát zveřejnil seznam pracovišť, kde se vzorky odebírat smějí. Většinou jde o nemocnice či o státní sektor, mezi osmi vybranými je i jedna soukromá laboratoř – Agel. Žádné z těchto pracovišť však neposkytuje svoje služby lidem takzvaně z ulice.

„Můžeme testovat pouze ve stejném režimu jako státní laboratoře. To znamená jen indikované případy a tyto pacienty indikuje pouze lékař nebo epidemiolog,“ uvedla mluvčí Agelu Radka Miloševská s tím, že pokud bude možnost, nabídne testování i za úhradu lidem, které doktoři odmítnou.