„Stateční čeští vojáci.“ Americký velvyslanec žehlí Trumpova slova

Čeští vojáci byli spojenci a rodinou pro Američany, s nimiž sloužili, Spojené státy závazek nebraly jako samozřejmost, uvedl na síti X americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick. Americký prezident Donald Trump tento týden zpochybnil zapojení členských států NATO v Afghánistánu, podle šéfa Bílého domu se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu.
Spojené státy aktivovaly pátý článek Severoatlantické smlouvy poprvé a zatím naposledy v dějinách NATO po teroristických útocích v září 2001. Jejich spojenci, včetně Česka, se zapojili do války v Afghánistánu.

„Po útocích na Spojené státy 11. září 2001 se Česká republika a stateční čeští vojáci bez váhání postavili na naši stranu. Během následujících 19 let sloužilo více než 11 000 českých vojáků bok po boku s americkými silami v Afghánistánu. Čtrnáct českých vojáků položilo své životy a mnoho dalších bylo zraněno,“ uvedl velvyslanec.

Služba a oběti vojáků byly skutečné, napsal. „Spojené státy tento závazek tehdy nebraly jako samozřejmost a nezapomínáme na něj ani dnes. Čeští vojáci byli spojenci a rodinou pro Američany, s nimiž sloužili. Jejich odvaha a oběť zachránily životy. Je mi ctí zastupovat Ameriku na místě, kde se naše přátelství utužilo díky takové oběti,“ dodal ambasador.

Prezident Petr Pavel v neděli vyzdvihl nasazení tisícovek českých vojáků, kteří v náročných podmínkách pod vedením NATO bezmála 20 let působili v Afghánistánu. V příspěvku na síti X připomněl i 14 z nich, kteří v této zemi zemřeli, a další desítky zraněných. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz serveru Novinky.cz sdělil, že vyjádření amerického prezidenta jsou nesmyslná a za hranou.

Trump v rozhovoru se stanicí Fox News ve čtvrtek řekl, že si není jist, zda by NATO v případě potřeby pomohlo Spojeným státům. „Budou říkat, že nějaké jednotky poslali do Afghánistánu,“ pokračoval prezident. „A poslali. (Jednotky) ale stály trochu vzadu, trošku mimo frontu,“ uvedl.

Slova bagatelizující zapojení spojenců do bojů vzbudila v řadě zemí pobouření. Například britský premiér Keir Starmer je označil za urážlivé a otřesné. Trump poté britské vojáky na sociální síti pochválil a ocenil. O vojácích jiných států, kteří po boku Američanů a Britů bojovali v Afghánistánu, se nezmínil.

