Statečný pilot, architekt nebo sklářka. Liberecký hejtman Martin Půta ocenil osm osobností

Michal Beneš – in memoriam Dlouholetý člen Horské služby Jizerské hory, pilot letecké záchranné služby a letecký instruktor Michal Beneš svým přístupem a postojem pomohl zachránit mnoho lidských životů. Letos, 22. března, se mu stal osudným let ve vrtulníku, když se jako instruktor zřítil se svým žákem na Náchodsku. Beneš byl dobrovolným členem Horské služby ČR od roku 2006. Věnoval se systému záchrany osob ztracených ve volném terénu. Zasloužil se o vypracování metodiky postupů při pátrání po ztracených osobách pomocí sítě GPS. Prostor byl v mapě rozdělen do očíslovaných čtverců a dispečer pátrací akce přesně viděl, jaké úseky už psovodi a další pátrači prošli. Metodika se používá dodnes.