Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

  15:42aktualizováno  15:42
Dalších 17 lidí muselo dnes v poledne opustit panelový dům s narušenou statikou v Čelakovského ulici v Chomutově. Tentokrát šlo o obyvatele vedlejšího vchodu. Informoval o tom náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever).

Stejný počet lidí opustil dům už v noci na čtvrtek, šlo o obyvatele prvního vchodu. Část evakuovaných našla náhradní bydlení u známých a příbuzných, část využila nabídku náhradního bydlení od města, které je připraveno ubytovat všechny obyvatele.

Vchod, jehož obyvatelé museli kvůli narušené statice pryč, je obehnaný zábranami. (28. srpna 2025)
Dům v Čelakovského ulici v Chomutově, kde došlo k evakuaci lidí kvůli narušené statice. (28. srpna 2025)
Čidlo na chodbě v části domu, která nebyla evakuovaná.
Policista hlídkuje u vchodu, aby se k němu nikdo nepřibližoval. (28. srpna 2025)
„Čidla ukázala další pohyby,“ uvedl Märc. Ještě ve čtvrtek lidem ve druhé části domu nebezpečí nehrozilo. Náměstek upozornil, že město o problému se statikou vědělo, jde ale o byty v majetku společenství vlastníků jednotek (SVJ).

„Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl ve čtvrtek náměstek.

Dodal, že některé posudky na stav domu v oblasti vyhotovili zaměstnanci magistrátu. Statika podle něj ve středu večer zavolal někdo z místních poté, co čidlo monitorující dům zaznamenalo pohyb.

Policie celou událost prověřuje, a nemůže proto sdělit bližší informace, řekla dnes mluvčí policistů Pavla Kofrová.

Dnešní evakuace podle ní začala kolem poledne a skončila ve 13:30. Oba vchody jsou zapečetěné a dohlížejí na ně strážníci. Z bezpečnostních důvodů nesmí do domu nikdo vstoupit. Rozhodnutí o dalším postupu závisí na odbornících.

„Může jít o kombinaci svahových pohybů“

Z mapové databáze České geologické služby vyplývá, že dům se nachází v oblasti se svahovou deformací. Odborníci zde zmapovali pohyby v podloží už před několika týdny. Zadokumentovali praskliny v chodnících, v zatravněném svahu i na dalších domech.

„Předpokládáme, že může jít o kombinaci svahových pohybů s objemovými změnami zemin – bobtnání, smršťování,“ řekl geolog Petr Kycl s tím, že přesnou příčinu by jednoznačně určil inženýrsko-geologický průzkum. Poté je možné navrhnout účinná sanační opatření.

