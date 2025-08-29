Dům s narušenou statikou v Chomutově museli opustit další lidé, čidla hlásí pohyb

Stejný počet lidí opustil dům už v noci na čtvrtek, šlo o obyvatele prvního vchodu. Část evakuovaných našla náhradní bydlení u známých a příbuzných, část využila nabídku náhradního bydlení od města, které je připraveno ubytovat všechny obyvatele.
„Čidla ukázala další pohyby,“ uvedl Märc. Ještě ve čtvrtek lidem ve druhé části domu nebezpečí nehrozilo. Náměstek upozornil, že město o problému se statikou vědělo, jde ale o byty v majetku společenství vlastníků jednotek (SVJ).
„Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl ve čtvrtek náměstek.
Dodal, že některé posudky na stav domu v oblasti vyhotovili zaměstnanci magistrátu. Statika podle něj ve středu večer zavolal někdo z místních poté, co čidlo monitorující dům zaznamenalo pohyb.
Policie celou událost prověřuje, a nemůže proto sdělit bližší informace, řekla dnes mluvčí policistů Pavla Kofrová.
Dnešní evakuace podle ní začala kolem poledne a skončila ve 13:30. Oba vchody jsou zapečetěné a dohlížejí na ně strážníci. Z bezpečnostních důvodů nesmí do domu nikdo vstoupit. Rozhodnutí o dalším postupu závisí na odbornících.
„Může jít o kombinaci svahových pohybů“
Z mapové databáze České geologické služby vyplývá, že dům se nachází v oblasti se svahovou deformací. Odborníci zde zmapovali pohyby v podloží už před několika týdny. Zadokumentovali praskliny v chodnících, v zatravněném svahu i na dalších domech.
„Předpokládáme, že může jít o kombinaci svahových pohybů s objemovými změnami zemin – bobtnání, smršťování,“ řekl geolog Petr Kycl s tím, že přesnou příčinu by jednoznačně určil inženýrsko-geologický průzkum. Poté je možné navrhnout účinná sanační opatření.
