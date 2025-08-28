V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

  8:56aktualizováno  9:05
Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektu. Postiženou část policie zapečetila, na místo dohlížejí strážníci.

Dotčeným objektem je čtyřpatrový panelák se dvěma vchody. Jeden z nich museli lidé opustit poté, co statik konstatoval porušenou konstrukci.

Dům v Čelakovského ulici v Chomutově, kde došlo k evakuaci lidí kvůli narušené statice. Na snímku je patrné, že vchod je zapečetěný. (28. srpna 2025)

V daném vchodě je celkem dvanáct bytů, dva byly neobsazené. „Evakuováno bylo 15 lidí. Čtyřem bylo poskytnuto náhradní ubytování, zbytek si ho zajistil sám,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Policie případ šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Statika domu je podle informací redakce sledovaná rok. „Celá oblast údajně vysychá. Je tam jílové podloží a míň spodní vody,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever).

Dodal, že některé posudky na stav domů vyhotovili zaměstnanci magistrátu. Statika podle něj zavolal někdo z místních poté, co čidlo monitorující domy zaznamenalo pohyb.

Dům městu nepatří. To nicméně událost řeší. „Dopoledne na místo jedu. Proběhne schůzka se statikem,“ řekl náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever)

