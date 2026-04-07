Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

  9:28aktualizováno  9:28
Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho člověka více než v celorepublikovém průměru. Dlouhodobě nejčastější příčinou jsou nemoci oběhové soustavy a nádory.

Litvínovské sídliště Janov, sociálně vyloučená lokalita. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

V minulém roce zemřelo v Ústeckém kraji celkem 9 407 lidí. V přepočtu na tisíc obyvatel to bylo 11,7 lidí, což je stejně jako ve dvou minulých letech. Průměr Česka byl 10,4 zemřelých na tisíc obyvatel.

„Přesné příčiny úmrtnosti budeme znát až v květnu, to budeme moci říci, které nemoci v Ústeckém kraji mají na úmrtí obyvatel největší podíl. Obecně lze ale říci, že dlouhodobě zde lidé nejčastěji umírají na kardiovaskulární onemocnění (nemoci srdce a cév, například ischemická choroba srdeční, infarkt, cévní mozková příhoda),“ říká Monika Raušerová z Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem.

Nejvyšší úmrtnost v kraji nechtěla v tuto chvíli komentovat Krajská hygienická stanice ani Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Někteří lékaři mimo záznam však poukazují na to, že velkou roli hrají v Ústeckém kraji vyloučené lokality, v nichž jsou častá kardiovaskulární onemocnění, která jsou jedním z nejčastějších komplikací obezity.

Tato onemocnění dlouhodobě stojí za největším počtem úmrtí. „Třeba z dostupných dat za rok 2024 byly nejčastější příčinou úmrtí v Ústeckém kraji nemoci oběhové soustavy a druhou nejčastější zhoubné novotvary,“ doplňuje Raušerová.

Dlouhodobě třetí nejčastější příčinou úmrtí byly nemoci dýchací soustavy, do nichž patří mimo jiné chřipka či zánět plic a chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí. Vysoký podíl mají také úmrtí v důsledku cukrovky, nemocí trávicích ústrojí a narůstá i počet úmrtí na nemoci nervové soustavy.

Nejvíce zemřelých v Ústeckém kraji bylo ve věku 60–89 let. V minulém roce ale došlo k nárůstu zemřelých lidí u dětí do 14 let a u padesátníků. V porovnáním jednotlivých věkových skupin s celorepublikovým průměrem je v regionu nižší zastoupení zemřelých ve věku od 15 do 49 let a dále osmdesátiletých a starších.

V Ústeckém kraji žilo ke konci roku 2025 celkem 805 943 obyvatel, z čehož bylo 397 385 mužů a 408 558 žen. Za uplynulých 12 měsíců loňského roku tak se počet obyvatel kraje snížil o 2 413 lidí. „Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně přirozeným úbytkem obyvatel, počet zemřelých převýšil počet narozených o 3 964 lidí, zatímco saldo migrace bylo vlivem té zahraniční kladné,“ podotýká ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem Roman Bechtold.

Do Ústeckého kraje se od ledna do konce prosince 2025 přistěhovalo 10 634 obyvatel. Vystěhovalo se z něj 9 083 obyvatel. Vnitrostátní migrace však byla záporná, do Ústeckého kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 6 308 lidí a vystěhovalo 6 349 lidí. Naopak v kraji přibylo 1 592 obyvatel, kteří se přistěhovali z ciziny, hlavně z Ukrajiny.

Od ledna do prosince loňského roku se v Ústeckém kraji narodilo 5 443 dětí, což bylo o 689 novorozenců méně než v roce 2024 a nejméně od vzniku kraje roku 2000. Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje se v loňském roce narodilo jen 6,8 dětí, zatímco v roce 2024 to bylo 7,6 dětí. Celorepublikový průměr byl loni 7,1 dětí na tisíc obyvatel. Nejnižší porodnost statistici zaznamenali v okrese Litoměřice a nejvyšší na Chomutovsku.

V kraji také vzrostl podíl narozených dětí mimo manželství, který dosáhl na téměř 64 procent. Podíl mimomanželských dětí byl nejvyšší mezi kraji, celorepublikově totiž představoval jen necelých 46 procent.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.