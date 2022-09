Stát marně shání dodavatele ropy. Rezervy klesly pod strategických 90 dnů

Správa státních hmotných rezerv několik měsíců shání dodavatele na ropu. Například na konci července několik hodin před uplynutím doby pro podání nabídek na pořízení ropy dostala od jednoho z potenciálních účastníků tendru požadavek na úpravu zadávacích podmínek.

Švagr tehdy uvedl, že by úprava znamenala posun ve lhůtě pro podání nabídek. To však v době, která zbývala do konce původní lhůty pro podání nabídek, už nebylo podle jeho slov proveditelné.

Správa zadávací řízení vypsala v srpnu znovu. Jenže ani to nebylo úspěšné. SSHR tedy 5. září soutěž zrušilo. „Ani napodruhé se do zakázky na nákup ropy do nouzových zásob nikdo nepřihlásil. Důvodem může být nejistota na trzích ohledně ceny a dodávky,“ komentoval pro iDNES.cz předseda SSHR Švagr.

Česko má zásoby na 87,77 dní

Podle jeho slov bude v příštích dnech znovu zakázka za zhruba 52,2 milionů dolarů, tedy asi 1,2 miliardy znovu vypsána. Podle zadávací dokumentace rezervy shání zhruba 75 tisíc tun ropy.

Předmětem veřejné zakázky je dodání jednoho druhu ropy do Centrálního tankoviště ropy společnosti Mero v Nelahozevsi,“ uvádí zadávací dokument. Podmínkou také je, aby ropu bylo možné zpracovat v rafinérii v Litvínově. Může se tedy jednat o severomořskou ropu, americkou lehkou ropu, a nebo vedle ruské ropy také ještě o saudskou ropu. „Účelem zadávacího řízení je naplnění volné kapacity hmotných rezerv ropy,“ stojí v dokumentu.

Švagr také doplnil, že vláda schválila nákup ropy, protože v červenci zásoby klesly pod 90 dní. „Důvodem je větší spotřeba pohonných hmot ve druhé polovině loňského roku. Proto nám teď po novém přepočtu stačí stejné množství ropy a ropných produktů na méně dní,“ doplnil pro iDNES.cz Švagr.

Ten také zdůraznil, že nyní má Česko zásoby na 87,77 dní. Tedy opět neplní směrnici EU. „Pokud by se podařilo ropu dokoupit v námi předpokládaném množství, navýšili bychom nouzové zásoby zhruba o tři dny,“ dodal Švagr.