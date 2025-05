„Poslech byl zabijácký.“ Maturanty letos potrápila i angličtina a čeština

Devatenáctiletá Jolana se na maturitní test z češtiny připravovala ze starších zadání, která zveřejňuje státní organizace Cermat. Ta maturitní testy sestavuje a také opravuje. Přesto Jolanu některé otázky překvapily.

„Hlavně poslední úloha pro mě byla nečekaná. Měla jsem na ni hrozně málo času, měli jsme podle příkladu z textu vyjmenovat obdobné chyby ve větách, třeba se slovem ve špatném pádě. Velmi těžko se to hledalo. A mám za to, že ve starších zadáních takové příklady nebyly, i když mi učitel tvrdil, že s námi takové cvičení kdysi procházel,“ zmiňuje maturantka Jolana.

„Bylo to hodně o práci s textem, na literaturu tam bylo jedno cvičení, ale za to jsem ráda,“ dodává Jolana.

To potvrzuje i češtinář Jarmil Vepřek, který dělá pro maturanty přípravné kurzy a na sociálních sítích vystupuje jako Běžící češtinář. „Náročnost hodnotím jako obvyklou. Texty byly dlouhé, ale to jsou vždy, typologicky stejné. Žádná úloha nebyla sporná. Hodně úloh triviálních, hodně náročných – také jako vždy. Jinak to ani nejde, nedávalo by to smysl,“ shrnuje Vepřek.

Místo ústní zkoušky projekt

Další maturantka Lucie si k češtině vybrala maturitu z angličtiny. Ta se psala – stejně jako matematický test – v pátek. „V obou předmětech mi chyběl čas. Při procvičování mi vždycky zbyla čtvrthodinka na kontrolu, teď jsem měla slabou minutu,“ srovnává.

„V angličtině byl zabijácký poslech. Na nahrávkách lidi mluvili hrozně rychle. Ale když jsme si s kamarády procházeli výsledky, překvapilo mě, kolik bych toho měla mít dobře,“ říká Lucie, která navštěvuje Hotelovou školu Brno.

Angličtinu si zvolila i Simona, protože v profilové části maturity má školou stanovenou povinnou zkoušku z ekonomie a účetnictví. A jak sama říká, „tato čísla stačí“. „Texty byly obsáhlé a musela jsem udržet pozornost celou dobu. Několikrát jsem se musela k tomu stejnému vracet, ale odpovědi byly ve finále jasné. Přišlo mi to celkem těžké, ale hlavně tím, že jsem musela všechno stihnout rychle,“ míní Simona.

Kdy budou výsledky? Oficiální výsledky zašle státní organizace Cermat, která didaktické testy připravuje i vyhodnocuje, ředitelům a ředitelkám škol 15. května. Ti musí nejpozději následující den výsledky maturitních testů studentům předat. Maturanti se mohou podívat i do takzvaného Výsledkového portálu žáka. Testy se hodnotí procenty a dodatkem „uspěl/a“ a „neuspěl/a“.

Simona a Lucie jsou spolužačky, na konci května budou obhajovat maturitní práci, speciální projekt, který některé střední školy v testovacím režimu zavedly jako obdobu ústních zkoušek. Práci z oblasti cestovního ruchu už mají obě mladé ženy odevzdanou. „Je fajn, že máme aspoň něco hotového. Ale před komisí to budeme muset ještě ustát,“ dodává Simona.

Ústní zkoušky z češtiny, angličtiny zmíněné ekonomie a ještě hotelového provozu je čekají v prvním červnovém týdnu. Termíny si jednotlivé školy stanovují podle sebe.

„Matematika byla náročnější“

Matematiku si každoročně vybírá jen necelá pětina maturantů, přestože k jejímu složení není potřeba ústní zkouška. Letos ale podle středoškolských matematikářů byla laťka u matematické maturity nasazená výš než v předchozích letech.

„Maturitní test se mi zdá o dost těžší a časově náročnější než loňský. Uvidíme, až se zveřejní úspěšnost. Úvodní příklad byl nestandardní, zadání je občas hůře srozumitelné,“ zhodnotil Roman Podlena, pedagog brněnského Gymnázia Matyáše Lercha. Dodal, že úvodní příklady byly složitější.

Kdo maturity hodnotí? Zadání maturitních testů připravuje státní organizace Cermat. Hodnotitelé, tedy certifikovaní a aprobovaní učitelé daného předmětu, působí napříč republikou. Protože maturitní test obsahuje uzavřené i otevřené otázky, jejich kontrola se mírně liší. Uzavřené otázky s nabídkou možností nejdřív vyhodnotí počítač, později výsledky překontrolují ještě dva lidé. Otevřené otázky už hodnotí experti sami. „Odpovědní archy se naskenují a strojově rozdělí na jednotlivé výřezy. Takže k hodnotitelům se nikdy nedostane celý arch jednoho maturanta. Výsledky otevřených otázek hodnotí dva lidé, dvojice se proměňují. A ti se musí na tom, zda je odpověď správná či není, shodnout,“ popisuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková. Pokud se vyhodnocení liší, nastupují superhodnotitelé. V celém procesu ještě působí různé kontrolní mechanismy.

Miroslava Doleželová, která učí na ostravské obchodní akademii, míní, že je rozdíl, jakou střední školu maturant navštěvuje. „Pro šikovného gymnazistu s logickým uvažováním to bylo (maturita z matematiky) snadné. Pro studenty odborných škol katastrofa. Úlohy jsou prostě jiné než ty, se kterými se žáci běžně v hodinách setkávají,“ srovnává.

Luděk Šnirch, který učí na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntálu, sice říká, že matematické příklady byly „moc hezké“, ale ve 135 minutách se jich 37 zvládne pohodlně spočítat jen obtížně. „Testujeme rychlost, čímž se dosáhlo toho, že z matiky mimo gymnázia už maturuje málokdo,“ kritizuje Šnirch.

Zlomek maturantů, zhruba dva tisíce lidí, budou ještě v úterý psát maturitní testy z němčiny, ruštiny nebo španělštiny. A ve stejný den má termín i nepovinný test z těžší varianty matematiky. Maturující si mohou k povinnému testu z češtiny zvolit právě jeden z jazyků, nebo matematiku. V pátek psalo asi 70 zájemců i maturitní testy z francouzštiny.